L’amnistia segons Zhou Enlai

La cèlebre missió secreta de Henry Kissinger a Xina per preparar la reunió entre Mao i Nixon que va capgirar la geopolítica de la guerra freda va generar un bon nombre d’anècdotes, però potser la més famosa és la resposta que va donar el primer ministre xinès, Zhou Enlai, a una pregunta del secretari d’estat americà sobre la importància que la filosofia del president Mao donava a la revolució francesa. Zhou va contestar que no havia passat prou temps per tenir-ne una bona perspectiva i treure conclusions. Potser es feia l’interessant, però Zhou no era precisament un indocumentat: va fer estudis universitaris a Japó, França, Anglaterra i Alemanya, i va ser dels pocs pares de la revolució que van resistir al govern de Mao sense acabar executats o represaliats. Zhou sabia de què parlava.

Aquesta anècdota em ve al cap en dies com ahir, en què sembla imperatiu fer el balanç final del procés independentista. El període que va del 2010 al 2024 ha estat positiu o negatiu per a la causa independentista? Ara hi ha més independentistes, però ha afavorit o perjudicat el gruix i el vigor del sentiment nacionalista? Haurà fet que l’independentisme sigui vist pels unionistes com una força temible o com un estirabot derrotat? Com ha afectat el procés a la capacitat de la classe política i l’opinió pública espanyola per admetre, algun dia, una eventual secessió? Ha preparat les seves ments per a la possibilitat que un dia passi, o els ha preparat per evitar que passi a qualsevol preu? L’amnistia és una victòria o és l’admissió d’una derrota? Tenint la capacitat de forçar el PSOE a concedir una cosa enormement difícil d’empassar, exigir l’amnistia ha estat un encert o un error? El preu dels vots al Congrés hauria d’haver estat un altre? Uf, que difícil. Ens falta molta perspectiva. Totes aquestes preguntes només tindran una resposta clara quan sapiguem què passa després. Me’n moro de ganes. En tornem a parlar el 2050? n