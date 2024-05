Des de Fem Manresa volem expressar el nostre suport a l’alcalde, Marc Aloy, per la seva decisió d’expulsar la regidora de Vox durant el debat sobre la moció de condemna del genocidi palestí. És essencial mantenir l’ordre i el respecte a les nostres institucions davant d’aquells que volen convertir-les en un circ, i aquesta decisió va ser un pas en la direcció correcta.

La regidora de Vox va mostrar una conducta inadmissible, interrompent i faltant al respecte al Sr. Ricard Sánchez, representant del Consell de Solidaritat de l’Ajuntament. Aquests comportaments només busquen la degradació de les nostres institucions i no poden ser tolerats.

Tot i això, creiem que va faltar fermesa. La regidora va marxar del plenari dient que marxava perquè volia i, abans d’acabar el mateix punt de l’ordre del dia va tornar a la sala i va participar en la votació del punt del qual havia estat expulsada. Això envia un missatge de debilitat davant l’extrema dreta, que no dubta a desestabilitzar els nostres espais democràtics.

L’expulsió hauria d’haver estat durant tot el que quedava de sessió plenària, fent ús dels mitjans necessaris i comportant la suspensió de sou. Vam trobar a faltar contundència per part de l’alcalde per tallar amb els insults i faltes de respecte a les quals aquesta regidora ja ens té acostumades. És imprescindible que la figura de l’alcalde es faci valer i que no es permetin més actes d’intolerància i desordre.

Li demanem a l’alcalde que en futures ocasions actuï amb la màxima contundència davant aquests actes. Les nostres institucions mereixen ser respectades i defensades amb fermesa. Des de Fem Manresa, reafirmem el nostre compromís antifeixista i continuarem treballant incansablement per una Manresa justa, inclusiva i democràtica. Confiem que comptarem amb el seu suport en aquesta lluita contra l’extrema dreta i el seu circ.