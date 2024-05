Metges contra el pa integral? No t’ho creguis!

El metge de capçalera, i el dietista quan vaig decidir aprimar-me una mica, van coincidir a recomanar-me: «de pa, no massa, i millor integral». He seguit el consell i ha estat bo per al trànsit digestiu, però ara he llegit en el digital d’un diari seriós, dels que combaten les fake news, aquest titular: «Adéu al pa integral: els metges demanen eliminar-lo de la dieta per aquest motiu». Quin motiu? Se suposa que el descobriré si llegeixo el text de l’article. Una mica angoixat, m’hi poso. Necessito saber si els meus doctors em van enganyar. Si la torrada integral prescrita per a l’esmorzar de tots els matins del món ha atemptat durant vint anys contra la meva salut. He de presentar una denúncia als Mossos? He de notificar-ho al Col·legi de Metges? He de tornar al pa blanc que, sigui dit de passada, sempre he trobat més gustós i desitjable? Amb un cert ai al cor acciono la rodeta del ratolí per tal que la pantalla em vagi mostrant els successius paràgrafs. Vaig baixant, baixant, baixant... i al cap de set punts i a part i de quatre anuncis intercalats (tots ells d’altres articles i serveis de la mateixa publicació, o sigui, que no generen cap ingrés), arribo al final, on em diuen que «el pa integral sens dubte és millor opció que el pa blanc», però que «no ens podem deixar enganyar pel color o l’envàs» i ens hem d’assegurar que el seu primer ingredient s’adiu al que proclama l’etiqueta. Un consell raonable que es pot aplicar a qualsevol dels molts productes envasats de les lleixes del supermercat, i del que podem prescindir si comprem pa artesanal elaborat per una fleca de confiança. El que no aconsegueixo entendre és què té a veure el bon consell d’evitar enganyifes amb el titular «Adéu al pa integral: els metges demanen eliminar-lo». Uns metges que, per cert, no s’esmenten en cap moment. I ara pregunto: la versió impresa del mateix diari hauria publicat un article d’aquestes característiques? Doncs per què ho permet al digital? n