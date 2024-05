Multats per viure al barri vell

Avui he pagat una multa de circulació de 110 € a la tresoreria de l’Ajuntament de Manresa. Després d’haver presentat un parell d’al·legacions formulades contra l’expedient administratiu sancionador i ser desestimades, finalment m’ha arribat la liquidació de la multa amb el recàrrec corresponent. El concepte pel qual em van multar és per «estacionar el vehicle en zona o illa reservada a vianants». Les meves consideracions van ser desestimades només pel fet que l’agent denunciant es ratificava en la denúncia sense cap altra justificació respecte als meus arguments exposats en l’al·legació. El cas és que vaig ser multada per deixar el cotxe aparcat (sense fer cap nosa a ningú) davant del garatge de l’edifici on visc, perquè el comandament que obre la porta no funcionava en aquell moment. Els propietaris de les places de pàrquing disposem del permís per transitar pel centre històric i poder accedir-hi, és clar. L’únic error va ser oblidar-nos de posar en lloc visible el targetó que justifica que ets veí. I això, tan simple d’entendre i tan lògic de justificar no va ser entès o considerat pel Sr. tinent d’alcalde com a motiu suficient per retirar la denúncia i ser penalitzada com ho he estat. Una altra vegada ja ens va passar una cosa similar quan havíem d’entrar amb un altre cotxe, vam avisar a la policia que aquella matrícula entraria a la «zona prohibida» un parell de dies i que ho tinguessin en compte. Doncs bé, també va arribar la multa, que vaig al·legar i tampoc se’m va retirar. Ja tenim prou pegues de viure al centre històric de Manresa, amb la deixadesa i poca cura que hi té l’ajuntament, amb els impediments per circular-hi, amb el cost que té no poder-hi aparcar mai al carrer, i que ningú no ens pot venir a buscar a casa en cotxe sense que sigui multat (encara que es justifiqui). Doncs, a sobre, no podem deixar-nos unes hores el cotxe davant de casa perquè no funciona la porta del garatge. Els veïns del Centre històric som penalitzats per viure en una zona de vianants on a més, gairebé la totalitat dels edificis no disposen de pàrquing propi, on els antics locals en carrers sense activitat comercial no poden reconvertir-se en aparcament per als veïns i no hi ha gairebé zona verda, ni blava ni de coloraines. Viure al Centre històric esdevé, així, un greuge comparatiu amb els veïns d’altres barris on tothom pot passar en cotxe i aparcar al carrer si troba lloc. Aquesta és la discriminació que suposa viure al vell melic de la ciutat, malgrat que molts hem decidit no moure’ns-en. Però que, a sobre, els responsables municipals no siguin capaços de discernir i actuar en conseqüència atenent una justificació absolutament comprensible és el que fa que alguns veïns ens n’anem afartant de viure-hi . Al final, qui voldrà venir a viure al Barri Vell? n