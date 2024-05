Una Patum encara més gran

La Patum és una festa exigent físicament. Una Patum completa és tot un repte aeròbic i energètic, i un salt de plens desafia la capacitat per mantenir el cap fred sense atabalar-se quan falta l’aire i només es veuen espurnes. Aquest és, en bona part, el seu encant, i els patumaires veterans s’enorgulleixen de mantenir-se prou en forma per gaudir-la, o de tenir-la tant per mà que ja no els cal ni estar en forma. Però, alhora, tot això també fa que sigui una festa que posa les coses molt difícils a la gent amb limitacions físiques o sensorials.

Per això té un valor especial que sigui una festa que s’està distingint per la seva voluntat de trencar obstacles. Ha estat un gran pas el fet que la Patum de la Llar, que fins ara era un complement molt perifèric de la festa, s’hagi convertit, amb l’aplaudiment general, en una Patum amb tots els elements de l’oficial i que, a més, tingui públic a la plaça de Sant Pere; és exemplar que el Consell hagi aconseguit dos aparells que permeten a les persones sordes sentir el batec de la festa, una experiència emocionant com expliquen els testimonis que avui recollim; i fa goig veure com l’empostissat de la Berruga permet a persones amb problemes de mobilitat seguir la festa des de primera fila. Berga demostra, amb tot això, una gran sensibilitat i esdevé un exemple d’inclusió que fa la Patum encara més gran.