Thomas Hoving (1931-2009) va ser comissari de parcs i jardins de Nova York fins que el 1967 es va convertir en el director del MET, el Metropolitan Museum de Nova York. Una persona controvertida per la discutida i quasi delictiva política d’adquisició de fons però que, en els deu anys que va dirigir-lo, va aconseguir reinventar un MET de segona fila i convertir-lo en una atracció turística. Va ser Hoving, també, la persona que el 1966, quan encara era el comissari de parcs i jardins, va batejar els coloms com «rates amb ales», una frase que Woody Allen va manllevar per incloure-la, el 1980, en la pel·lícula Stardust Memories.

Passejant la frase per la xarxa, vaig trobar una associació barcelonina nascuda per dignificar els coloms, Corazón de Paloma (encara en actiu?), que assenyalava Thomas Hoving com el gran culpable d’haver atorgat i estès la «mala fama» dels coloms gràcies a una expressió que, és cert, ha fet fortuna. I navegant virtualment una mica més, vaig topar amb diversos articles sobre el sociòleg estatunidenc Colin Jerolmack (1978) que fa uns anys, després que se li cagués un colom a sobre mentre passejava per un parc de Nova Yok, va iniciar una investigació per esbrinar el perquè d’aquesta creixent desafecció a una au que és símbol de la Pau, vinculada durant segles a la deesa grega Afrodita o metàfora de l’Esperit Sant. Per què rates voladores?

L’assaig de Jerolmack, del 2008, va posar sobre la taula que la repulsió que molts humans senten cap a aquestes aus es va iniciar en els anys 30 del segle passat a causa de la seva proliferació i, per tant, dels seus abundants excrements (els sona?). I l’excrement de colom -cada exemplar en genera una mitjana d’11 a 12 quilos l’any- és corrosiu (els sona?). Saber que poden transmetre malalties que afectin l’ésser humà encara els va fer més odiats. Jerolmack, com s’explica en els articles, va arribar a la conclusió que l’aversió als coloms és perquè representen l’antítesi de la metròpolis ideal: «contaminen» els espais per a l’ús humà i estan a la vista. I té tota la raó: Massa coloms, massa merda. Corazón de Paloma diu que els coloms no són bruts perquè per volar han de tenir «el plomatge perfecte». Segur. La pega és que no l’han de tenir per cagar. Facin una passejada per Manresa, que fa anys que suporta tones d’excrements de coloms sense que l’Ajuntament faci res per solucionar un problema de salut pública. Això sí, vigilin on trepitgen i mirin amunt.