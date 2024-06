Una idea per a Manresa

«Som una ciutat amb dificultats, no ho amaguem pas», deia l’alcalde Marc Aloy en una entrevista a aquest diari amb motiu de l’ExpoBages. «Ens cal sortir d’aquesta espiral negativa», apuntava el regidor d’Empresa, Joan Vila, en el mateix context firal. Fa uns mesos, l’expresident del Cercle d’Economia Anton Costas posava la capital del Bages com a exemple de ciutat que «perd riquesa prosperitat i horitzó» i l’economista Josep Oliver la descrivia com un municipi «en terra de ningú» que acusa significativament els efectes de la globalització.

Els discursos populistes centren les respostes als problemes complexos en el format tuitaire, que no aborda les causes, sinó tan sols els símptomes, que els seus autors inflen i inflen i converteixen el malestar de l’organisme en una malaltia crònica per a la qual el remei és sempre radical. La seguretat no és el principal maldecap de Manresa. Això ho asseguren les dades de Mossos d’Esquadra, que els negacionistes redueixen a una fórmula per amagar una evidència que ells sí perceben amb una telequinesi només apta per a ments molt sensibilitzades.

Les dades, certament, fa temps que avisen que Manresa reclama iniciatives que la sacsegin i la retornin no tant a una senda de progrés, perquè, com deia el primer Laporta, no estem tan malament, sinó a la convicció que no hi ha trens de futur que s’hagin perdut encara.

Ahir, en una jornada organitzada per la FUB amb conclusions traslladables també a la ciutat, una de les ponents reclamava una narrativa que convenci, un punt d’anclatge sòlid del projecte conjunt. Potser cal renovar aquest relat manresà, que relligui sense fabular, i sense la defensiva al·lusió a l’autoestima que capa l’autocrítica. Manresa potser ha de tornar-se a explicar a si mateixa, amb un lideratge conjunt molt sòlid, que impliqui els qui tenen possibilitats de fer quallar un propòsit. Amb tot, qualsevol relat, alertava la mateixa ponent, Gemma Gutiérrez, no pot ser incongruent amb la realitat, no pot contradir el que és objectiu. Ha de ser molt ambiciós, però realista. Assumint les mancances no com a oportunitats, com diu el mantra de l’optimisme infinit, sinó com el més més propi, a partir d’on dissenyar un pla que parteixi del que és i no de com pensem que és. Fer-se propi el principi de realitat i ser honestos amb les expectatives i les accions. Manresa no està tan malament: potser només li cal una bona idea de si mateixa i per a si mateixa.n