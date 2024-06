L’indigne negoci de l’envelliment

Unes 65.000 persones viuen ingressades en residències geriàtriques a Catalunya. Totes les opinions dels experts indiquen que augmenta el nivell de dependència de les persones que aconsegueixen una plaça, el 85% de les quals són privades, amb tarifes que, a la nostra ciutat arriben als 2.500 euros per una habitació compartida.

Hi ha 76.000 persones grans que esperen una plaça pública que els permetria viure a la residència amb un cost lleugerament inferior als seus ingressos. Però un sistema pervers en la seva lentitud per determinar els graus de dependència i per generar places públiques, va fer 12.000 d’aquestes persones aspirants morissin l’any passat abans de disposar de la plaça.

Una residència assistida, avui dia, hauria de ser, per a molts dels residents amb greus patologies, entre les quals, la més cruel és la demència, un equipament sociosanitari, però no és així. El sistema vigent al nostre país permet que en aquests centres s’hi treballi amb una ràtio de 15 residents per una auxiliar, que són 45 residents per una auxiliar en torn de nit.

Així les coses, i amb una expectativa de gran envelliment de la població, les residències han esdevingut una opció de negoci damunt del qual, s’hi abranden els fons inversors que cerquen rendibilitat a curt termini a base de reduir costos de personal, pagant sous de misèria a les gerocultores, reduint les ràtios de personal amb total impunitat perquè el sistema públic, infradotat d’inspeccions, que es realitzen generalment amb avís previ, imposa algunes sancions que resulten molt més barates que els incompliments. I són les empreses els interlocutors de la nostra administració que els reconeix que està pagant a les places concertades molt per sota del cost, segons un sistema que per ser digne, hauria de tenir una dotació econòmica molt superior per part de l’administració.

Els responsables polítics diuen que tenim un sistema d’Atenció Centrat en la Persona. Segons ens expliquen les expertes Maria José Carcelen i Roser Huete, les treballadores en diuen Centrat en el Rellotge, i la majoria callen les condicions en les quals es veuen obligades a treballar per por de perdre la precària feina mileurista.

Sabem que les condicions que imposa aquest sistema condemna als familiars que no podem cuidar a casa, a viure una vida indigna, i escoltem amb el cap cot «Vull anar a casa meva». Però la vida d’aquella casa ja no existeix, és un record i una il·lusió vana. Sense cap autonomia, quan necessites que t’ho facin tot, aquesta enyorança és un verí que corseca l’ànima i degrada el cos.

Tens necessitat de ser-hi tan sovint com pots encara que visquis aquests moments amb regust agredolç. En els instants de records compartits amb la mare veus lluir tot l’amor que una llarga vida de lluita t’ha deixat. El seu petó és com una benedicció. Voldries congelar-lo fins que la seva vida es vagi esllanguint amb la dolçor d’aquest moment... I quan la deixes penses «Déu meu, que més puc fer per estalviar-li tant dolor?».