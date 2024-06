La nit del sushi

El Xavi, que era el tema, ha caducat.

La famosa nit del sushi es va batejar així perquè a casa del Joan Laporta van arribar bosses del Parco, un japonès dels Jardinets de Gràcia, situat davant de Casa Fuster i a tocar de l’interessant Tangana del gran Josep Maria Masó.

Les casualitats no solen anar soles.

L’acomiadament de Can Barça relacionat amb aquest japonès té una altra víctima il.lustre que voreja els dos metres d’alçada. D’aquesta ja fa molt més temps i no s’ha recordat gens.

Jo havia menjat bastant al Parco. Com a manresà seguidor del bàsquet (entristit ara perquè el Pedro Martínez marxa), reconeixia fàcilment els jugadors de l’ACB. Resulta que un dels integrants de l’equip que va guanyar la darrera Eurolliga blaugrana el 2010 era un extraordinari americà anomenat Pete Mickeal. Un tronc ple de finesa i potència que a les taules informals i als sofàs del Parco s’hi trobava molt a gust.

Però va patir tromboembolisme pulmonar (dos cops). Li van assegurar que el renovarien però tot i aportant uns informes mèdics que el declaraven apte per a la competició esportiva, el Barça dels valors i del ‘Més que un Club’ va dinamitar la promesa si es recuperava (els ressona aquest ara sí, ara no?).

Avui diuen que s’ha de confiar en un senyor que es diu Hansi Flick. De moment podem fer-ho. Enlloc d’allotjar-se a segons quin hotel estrident de segons quina cadena farandulera ha escollit quedar-se al Majestic al passeig de Gràcia, un dels hotels sobris de casa nostra. Només una advertència al Senyor Flick… eviti el Parco, que el té massa a prop.

Com diuen en castellà, no hay dos sin tres.

Per a la majoria de la població que no treballem a Can Barça, en canvi, si hi van passaran una bona estona entre el sushi i l’ambient.

Això sí, si parlem de grans japonesos barcelonins, qualsevol de la galàxia Shunka és garantia de bon menjar. Si volen afegir-hi emplaçament, vagin al 99 Sushi Bar del Turó Park. Una barra? El Sato i Tanaka. Un teppan yaki? El Yashima.

En canvi, si el que busquen és una autèntica taberna japonesa informal, vagin a l’Hitsumabushi.

I si volen menjar a un asiàtic extraordinari, escullin sense dubtar-ho el Dos Palillos de l’Albert Raurich.

Per cert, si van a Madrid, tinc pendent menjar a l’Ugo Chan, de qui me’n parlen meravelles.