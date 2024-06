Renda mínima d’inserció a Manresa

Manresa va passar el 2022 a la primera posició entre les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants en percentatge de població beneficiària de la Renda Mínima d’Inserció i s’hi ha mantingut el 2023, tot i que el nombre absolut de persones perceptores s’ha reduït una mica. La segona classificada, Salt, redueix més la xifra i, per tant, Manresa manté aquest trist lideratge, que s’afegeix a una bona colla d’altres dades que indiquen un procés d’empobriment i subsidiació preocupant. Es pot al·legar, per exemple, que la població benestant ha tendit a traslladar-se als pobles de la perifèria buscant un tipus d’oferta residencial no disponible a la ciutat, o que hi ha hagut tancaments importants d’empreses durant aquest segle. També, que el percentatge de població immigrada amb un nivell molt baix de renda ha crescut molt ràpidament. Però tot això no és exclusiu de Manresa. I la dimensió de les diferències crida l’atenció. Costa explicar que Manresa dobli el percentatge de rendes mínimes d’una ciutat que és a la cua en nivell de renda, com Santa Coloma de Gramenet, o que, amb un 19% de població estrangera, tripliqui i quadrupliqui respectivament Vic i Olot, que en tenen un 29% i un 25%, o que superi Salt, que en té un 38%. Ajuntament i Generalitat haurien de tenir molt interès a entendre-ho i explicar-ho.