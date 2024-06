Temps d’incertesa i negociacions

Des de ja fa uns quantes setmanes s’està vivint un període d’incertesa a la política catalana. Tal com ja és prou sabut, a les eleccions del passat 12 de maig el partit amb major nombre de vots i escons va ser el PSC, seguit per Junts i amb ERC en tercer lloc. El primer ple del nou parlament no es reunirà fins al dilluns 10 de juny, l’endemà justament del dia en què s’hauran celebrat les eleccions europees, que no és una data gaire llunyana. En aquesta primera reunió parlamentària s’haurà de constituir l’estructura presidencial del parlament i això vol dir que ja s’haurien d’haver engegat les negociacions corresponents, tot i que fins ara, almenys públicament, no se sap que aquestes negociacions hagin començat. I un cop constituït formalment el nou parlament català s’hauria d’arribar aviat a una altra sessió d’investidura, que encara ha de tenir un relleu polític més gran: la del nou president de la Generalitat de Catalunya. ¿Han començat ja les trobades, deliberacions, discussions, o com vulguem anomenar aquells debats més o menys discrets entre els partits polítics que sempre cal fer per intentar d’arribar a un acord sobre qui ha de ser la màxima autoritat política del país?

Com que a l’actual parlament de Catalunya cap partit no té la majoria absoluta, la persona que assumeixi el càrrec de president de la Generalitat haurà de comptar sempre amb el suport d’una coalició. I això normalment complica no només l’elecció inicial dels càrrecs públics més destacats sinó també -i sobretot- la seva continuïtat, que anirà depenent habitualment del manteniment de les bones relacions entre els partits que inicialment van acordar participar conjuntament en el govern. Quina sortida política hi ha, doncs, en casos concrets de pèrdua de confiança entre partits que formen part d’una coalició. O bé, què s’ha de fer si després d’unes eleccions no hi ha manera de relligar una majoria per a constituir un govern estable? No hi ha gaires possibilitats, realment. O bé després de negociar exhaustivament s’arriben a constituir unes aliances prou sòlides o bé s’hauran de convocar altra vegada noves eleccions. I aquesta situació d’incertesa és justament la que planeja actualment de cara a la constitució del nou govern català. El fet no té res de positiu en un moment en què més que mai caldria una actitud unitària i sòlida en defensa del país i de la independència.

Finalment, enmig de soroll i d’escridassades impròpies del parlament d’un país civilitzat, dijous passat es va aprovar al Congrés de Diputats la llei d’amnistia. Quins efectes tindrà d’immediat? En principi hauria de contribuir a esborrar –o com a mínim a reduir notablement- les conseqüències de les condemnes que van ser imposades als acusats d’haver participat en l’organització del referèndum del 2017 sobre la independència. L’aprovació de l’amnistia al Congrés ha comportat a més alguns detalls que també val la pena de remarcar. Primer de tot la petita diferència entre els 177 vots favorables i els 172 contraris, un fet que indica l’escàs suport amb què compta a nivell estatal tot allò que es relacioni amb l’independentisme català. Però alhora també val la pena de posar de relleu la unitat amb què han treballat Junts i ERC en la negociació amb del PSOE per l’aprovació de l’amnistia. I ara caldria que aquesta unitat es mantingués i es consolidés.