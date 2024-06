Tribut / Xavier Serrano

No he tingut mai una samarreta d’AC/DC i aquí estic, caminant vora el Guadalquivir, en direcció a l’estadi de la Cartuja de Sevilla, sota un sol de justícia, a quaranta graus de temperatura, enmig de milers de fans autèntics. No tinc aspecte de rockera, ni porto tatuatges als braços, ni llueixo panxa cervesera, ni Highway to hell ni High voltage formen part de la meva banda sonora. Jo he estat sempre més d’Aute i de Llach, de cantautor de guitarra acústica i de pop. Soc aquí, en aquesta processó impressionant de samarretes negres i de banyes vermelles, a mil quilòmetres de casa, per acompanyar el meu fill d’onze anys al primer concert de la seva vida. Ell em coneix tant com jo a ell. Sap que no m’agrada fer el ridícul i fa mesos que em prepara a consciència per a aquest dia: immersió ràpida a l’univers d’un dels grups més mítics de la història del rock i playlist amb totes les cançons que previsiblement tocaran al concert. “Ves-les escoltant. Perquè et sonin, mama”, em va dir. I jo –he de confessar que amb més voluntat que ganes- m’he passat les últimes setmanes repassant els grans èxits de la banda australiana de camí a la feina i a la dutxa. Vaig superar amb nota el dia de la prova de foc. “Ara que ja coneixes els temes, quines són els que més t’agraden?”. Vaig assegurar, fent una pausa dramàtica perquè no volia decebre’l i per demostrar que havia fet els deures, “Back in Black i T.N.T.”. I en dir en veu alta els dos títols, un vespre a casa mentre desparàvem la taula, em vaig sentir momentàniament menys impostora i millor mare. “T.N.T. la tocaran al bisos. T’hauràs d’esperar tot el concert per sentir-la”.

Avui és la nit, i mentre avanço cap al concert rere altres famílies amb fills adolescents que són fans perquè ho són els adults i no a l’inrevés, ric perquè la casualitat ha fet que sigui vigília de Corpus, i la processó religiosa de creients mudats, enllestint els preparatius dels altars als carrers del voltant de la catedral, s’ha anat creuant al llarg de tot el dia amb la riuada de seguidors d’AC/DC. Dues religions antagòniques, una amb la vista posada en el cel i l’altra en l’infern, que s’han entrecreuat. El filòsof Josep Maria Esquirol diu que créixer és exposar-se a “les coses del món”, és “formar part de les coses del món”, estar atent, observar, admirar i fascinar-se per tot allò que succeeix de veritat. I el que va succeir va ser molt de veritat. Una cerimònia musical potent i el millor de tot, un nen admirant dos vells rockers, el guitarrista Angus Young, de 69 anys, i el cantant Brian Johnson, de 74. La vida hauria de ser més vegades això, un tribut als altres.