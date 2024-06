No votis mentides! No votis contra tu!

Deia Anguita «Quan algú defensa qui l’explota, mercats o classe política corrupta, ha arribat al nivell més baix al qual pot arribar un ésser humà: beneir la porra que li colpeja, besar les botes que el trepitja». Per això, no s’entén que la classe obrera voti representacions d’això com és l’ultradreta.

Hi ha dades suficients sobre com és la recent història a Europa, la repressió i massacre de militància social que van escometre franquistes, nazis i feixistes, i els milions de morts que va provocar. Aquests partits és disfressen de termes polítics, ideològics per tenir poder. Trump, Bolsonaro i els pallassos tipo Milei que el capital proposa per continuar amb un extractivisme que va començar fa segles en territoris llunyans i que continua de formes amagades. Es tracta de precaritzar la vida en totes les seves facetes i com aquesta vida cada cop més buida a què se’ns sotmet es fa més depriment en la seva complexitat, insuportable i embogidora per a la majoria de la població. Durant anys la repressió i l’encariment de la vida han anat augmentant, també s’ha anat disparant el pànic social condemnats a viure en un ambient d’especulació continuada. Encariment continu de l’habitatge, la llum, l’aigua i tot el bàsic. S’alimenta l’imaginari de les poblacions industrials amb pur egoisme i el context que s’obté és destructiu per si mateix i per la societat.

La gent només assisteix a la informació dels fets mitjançant una esfera mediàtica manipulada, orgiàstica i cridanera com la que veiem diàriament, s’obtenen persones que pensen malament de manera confusa i violentes, a la manera dels programes que veu diàriament. En síntesi, si la majoria de la població s’alimenta amb brossa, tindrem humans amb malalties i distorsions sanitàries de molt divers ordre, epidèmies incloses. Si idiotitzes la gent amb circ, narcisisme i odi, si poses valors delirants a la seva identitat com una cosa essencial a cuidar, si altres són l’enemic que asfixia, tens un subjecte paranoic, violent i sense empatia. Si ningú de la classe política tradicional fa per assenyalar que hi podria haver una sortida socialment justa, s’obté un ciutadà apàtic i depressiu. Si les institucions europees donen suport a guerres en comptes del diàleg per dirimir els interessos geopolítics i militars enfrontats, es proposa un subjecte que no estima i no percep la vida, sinó que assumeix la violència com a manera de sostenir valors abstractes.

Si destrosses l’esperança veus normal les retallades socials, la corrupció i tot tipus de violències socials. També l’apologia de l’odi. Desinformació, ignorància que promou assetjar persones sembrant l’odi a diferents col·lectius. Alimentant el feixisme. Estratègies menyspreables que fan servir sobretot partits d’ultradreta que circulen vergonyosament per tot arreu. El dret a l’opinió no es pot confondre amb el dret a terroritzar persones ni a diferents col·lectius per raça, sexe, etc. Això no és llibertat d’expressió ni periodisme.

L’extrema dreta s’ha renovat, però no vol dir que sigui menys perillosa ni que no hi hagi elements de continuïtat amb el passat. Són un veritable càncer que destrueix per dins les democràcies. El seu nínxol és l’augment de les desigualtats, el debilitament de l’estat de benestar, el creixent abandonament d’amplis sectors de la població que es troben en els marges de la societat, i la precarització del món del treball. En resum, les conseqüències de la imposició del model neoliberal a partir dels anys vuitanta. Pensem que una democràcia sense justícia social no es pot dir democràtica. Una veritable democràcia implica treballar per un estat de benestar per a tothom. La ultradreta i els seus socis volen tornar a l’estat de servitud del caciquisme franquista, quan una minoria acumulava i la resta patia. El nou feixisme no és només opressió i injustícia, sinó un virus que està destruint els valors democràtics podrint la societat. Per això i en una societat que es digui democràtica és urgent evitar la infiltració de la ultradreta en els aparells de l’estat. Cal sortir als carrers i parlar amb la gent dels seus problemes i fer memòria molta memòria per enfortir els llaços comunitaris. Cal rescatar els autèntics valors de la democràcia.