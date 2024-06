Els jutges faran el que els deixin fer

Bon senyal, de moment, si som diumenge i esteu llegint això. Sánchez encara deu ser president del gobierno, i els energúmens que criden «¡Guàrdia Civil, saca tu fusil!», deuen estar enfeinats repassant llistes d’assenyalats per a quan soni la corneta. Cal comptar, però, que la cúpula judicial serà implacable contra la llei d’amnistia que els tira en cara el despropòsit perpetrat a Catalunya, i que hores d’ara pot ser que algú s’estigui fent a sobre el desig d’enviar una «autoridad militar, por supuesto», a la Moncloa. Recordeu que estem parlant d’una mena d’individus que no paeixen bé que els portin la contrària, ni accepten la derrota (malauradament, hi ha prou proves de la seva manera d’actuar). Per a ells, els catalans continuen sent «ellos», aquells a qui volen empaitar, sotmetre, humiliar, castigar per criminals, terroristes, separatistes, colpistes, supremacistes i malversadors. Fa una dècada que ho diuen a cada moment, ho escampen als seus mitjans de comunicació i intoxiquen des de les xarxes socials. És «l’obsessió pel càstig», que li va etzibar Gerardo Pisarello a Santiago Abascal durant la bronca ultra que pretenia paralitzar el ple del Congrés de diputats. Dijous va quedar ben clar quin és l’estil d’aquests actors protagonistes en la vida política espanyola, i que continuen arremangats per rematar «la faena»: Ayuso a les regnes del PP per engegar la tramoia de l’espectacle judicial; fiscals conxorxats per empassar-se el gripau de la malversació, si això els permet detenir Puigdemont; manual d’instruccions perquè els jutges salva pàtries puguin grapejar la llei i continuar fent les interpretacions recargolades que els interessen... A veure: el jutges poden fer política i carregar-se les lleis que redacten i pacten els polítics? Si als polítics els escullen els ciutadans en votacions democràtiques, qui escull els jutges? A qui està sotmesa la cúpula judicial? Qui mana els jutges? Qui els nomena? Ells sí que estan per sobre de la llei? Tenen privilegis? En què es poden equivocar? Són infal·libles? Qui diu que ho són, o que ho poden ser? Quants casos recordeu de jutges condemnats? Quin delicte van cometre perquè els condemnessin? Els jutges mantindran la butlla que els permet fer i desfer en qualsevol tema (recordeu que durant la pandèmia prenien decisions mèdiques?). Fins on són capaços d’arribar si ningú no els planta cara? Què farà l’independentisme català? Serà flor d’un dia la unitat que ha aconseguit la «victòria» de la llei d’amnistia? Tenen clara la prioritat que passa per davant de les sigles de partit? És certa la voluntat de posar-se d’acord perquè la mesa el Parlament continuï sent independentista? A veure què fan el 10 de juny, un cop conegut el resultat de les europees...