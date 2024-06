Endreçant Manresa

La Balconada és un d’aquells barris amb un microclima social que el fa diferent de la resta, com una república independent de Manresa, amb caràcter inclusiu, personalitat cultural i un marcat tarannà polític que l’ha portat al llarg de la seva història, sobretot en la lluita pels drets socials, a mostrar-se crític i reivindicatiu en el seu paper d’oposició veïnal permanent.

Segurament no només la tipologia urbanística sinó també el perfil social, li ha valgut que hagi estat escollit per l’Ajuntament com a conillet de laboratori per provar la nova proposta del servei de neteja urbana, però en tot cas cal pensar que ha estat una decisió encertada perquè la cosa no podia començar millor; com acabarà ja ho veurem, però si l’experiment fracassa no serà per culpa de la deixadesa, la poca sensibilitat o la indiferència del veïnat, perquè de moment el que han demostrat aquesta setmana és un interès i una implicació que ja voldríem arreu. S’han fet cues per omplir les sessions informatives on l’alcalde i el regidor Huguet, que no són pas dues estrelles de rock, han donat personalment les explicacions, amb més o menys gràcia perquè tampoc s’han de guanyar la vida damunt d’un escenari, sobre això dels nous contenidors, les targetes per accedir-hi, la freqüència per utilitzar-los i les noves disposicions de l’envàs on vas, per saber a quina bossa posem cada brossa.

Manresa pot ser qualsevol cosa, però no és una ciutat neta, i ara no ens vindrà un atac de civisme perquè ens donin una tarja i ens posin quatre contenidors digitals, som grandets i sabem que la culpa de la merda als carrers no és principalment de l’Ajuntament. Tothom mira a La Balconada, seran les seves veïnes i veïns els que passaran el primer examen i ens animaran a creure, o no, en la possibilitat de viure en una ciutat endreçada i sostenible. Si d’aquí a uns dies hi ha més bosses a fora que a dins, voldrà dir que alguna cosa no s’ha explicat bé, o no s’ha entès, o s’ha explicat i s’ha entès, però no ens dona la gana. Però si, per contra, el nou sistema de recollida funciona i el barri queda net i polit, amb cada deixalla al seu lloc, ja cal que ens posem les piles per no quedar com uns porquets incapaços quan sigui el torn de la resta de barris.

Per cert, durant els darrers dies en aquest sector de Manresa que ho té tot també s’ha posat de moda obrir cotxes en horari nocturn, i semblaria just que si et demanen que tanquis contenidors algú es preocupi que no s’obrin vehicles; ara que tindrem més efectius a la Policia Local, caldria mirar que ningú obri el que hauria d’estar tancat i ningú tanqui el que s’ha de deixar obert. Tot són maneres de tenir neta la ciutat, si cadascú fa el que li toca potser farà goig i tot, ja ens entenem.