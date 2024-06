Il·lusions realistes

Parlant amb adolescents interessats a participar en un talleret de teatre en el marc d’una jornada cultural que aplegava escolars de diferents edats, centres i comarques, aquests exposaven la seva vocació teatral com a objectiu de vida i futur professional. Preguntats sobre si en feien a l’escola, al barri o al poble, eren minoria els que, posem per cas, reconeixien haver pres part en una representació dels Pastorets o qualsevol altra funció local. «Però això no és fer teatre de debò», deia un. «Ah, no? Què és si no?», protestava algú altre. Per la majoria d’ells, fer teatre de debò és sortir en una sèrie de televisió, actuar en un musical o aparèixer en una pel·lícula. Ells no volen fer teatre d’aficionats. Teatre de text? És avorrit, i a més a més cal aprendre-t’ho tot de memòria. I parlant de memòria, cap d’ells no és capaç de recordar cap poema. La lletra d’alguna cançó potser sí, però només la tornada, i encara si és entonant-la i movent els malucs. Poca veu? Això rai, per això s’han inventat els micros, no? Al teatre no hi van, perquè és cosa de gent gran. Quan els demanes per noms d’actors et responen amb noms d’artistes cinematogràfics, personatges de telefilms o aspirants a microfonistes cantors. Són pocs a qui els sona el Tricicle i descarten passar per l’Institut del Teatre. No més instituts, sisplau! I què us hi diuen els pares? I què han de dir? Doncs que som prou grans i que fem el que vulguem. I que voler és poder. Esclar que si això ha de significar renunciar a sortir de nits i treballar els caps de setmana potser n’hi ha per rumiar-s’ho. En un rampell de sinceritat, una de les noies fa un a part i confessa en veu baixa: De fet, el que jo vull ser és famosa. Li dic que si de jovenet aspires a ser astronauta, però et fan por les altures, pot passar que t’hagis de conformat amb viure a la lluna. n