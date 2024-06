L’amnistia de la unitat

Els partits independentistes han escenificat la divisió i, fins i tot, l’enfrontament de forma reiterada. La darrera legislatura es va acabar precipitadament per la incapacitat que van demostrar per posar-se d’acord al Parlament, tot i que tenien majoria absoluta. Durant la campanya electoral, es van entestar en remarcar les diferències entre uns i altres mentre parlaven, amb la boca petita, de les meravelles de la unitat de l’independentisme. Però no resultava creïble després de veure com havien dilapidat la majoria que els van concedir les urnes el 2021. Justament aquesta falta de credibilitat va ser la que va desmotivar una part de l’electorat independentista que va decidir quedar-se a casa.

Però amb l’amnistia els partits independentistes s’han tornat a abraçar i a celebrar la victòria de forma conjunta, sense retrets, sense voler monopolitzar l’èxit i amb generositat compartida. Sembla que amb l’amnistia han aconseguit fer reviure antigues complicitats. Ara no tenen majoria, però tots junts tenen prou força per aconseguir alguna cosa més de les que van obtenir per separat.

Alguns han volgut aigualir l’amnistia donant-la per descomptada des de la investidura de Pedro Sánchez. Però, si fem memòria, el juliol de l’any passat, just abans de les eleccions espanyoles, molts pocs pensaven que, a hores d’ara, s’hauria aprovat la llei. I en aquest sentit també cal reconèixer la valentia de Pedro Sánchez que va fer una jugada arriscada sense saber com acabaria i sent conscient que la dreta, l’extrema dreta, el poder judicial i el deep state utilitzarien tota l’artilleria per fer caure el govern i dinamitar el seu lideratge.

Però sense la unitat de les forces independentistes, en aquesta qüestió, probablement no s’hauria aprovat la llei que ha de retornar a la política allò que el govern del PP de Mariano Rajoy va enviar als tribunals.