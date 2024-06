Què tenen en comú pel·lícules com «Gremlins», «Apocalypse Now», «Chinatown» o «Casablanca»? Doncs que hi apareixen ventiladors de sostre. Sí, aquells aparells que ja sortien en films en blanc i negre sobre Àfrica o que mostraven bars freqüentats per homes amb americana creuada de grans solapes i dones amb mitges amb costura al darrere. Doncs ara els ventiladors de sostre estan vivint una revifalla espectacular per la combinació de la bogeria dels preus de l’electricitat i el reescalfament global que cada cop fica més territori dintre de la torradora i expandeix la canícula insuportable durant més temps. Ha estat la por a la clatellada per l’aire condicionat el que està fent pujar cada cop més cap al nord la presència als sostres de les hèlices d’avions caiguts en picat, en tota mena de formats i, en molts casos, associats a un llum per no haver ni de passar cables per a la seva instal·lació.

Que el futur és ple de girs ja ho sabem i que aquests es repeteixen més que el gir a l’esquerra en Lexington cap a la Cinquena (o cap a la quinta forca) en les persecucions de les pel·lícules ianquis, també.

Els ventiladors de sostre són una metàfora de com l’evolució fa voltes i voltes com la cançò «Round And Round» d’Spandau Ballet o els dervixos de Franco Battiato. La qüestió sempre ha estat i sempre serà com ho fem per avançar de veritat. Vull dir que progressar bestialment en el món digital per tornar als ventiladors de sostre pot ser només un preludi que si continuem avançant tan bé el pas següent pot ser posar-nos a ventar-nos els uns als altres amb un pal que tingui al final no plomes de paó blau, com els que feien servir amb la Cleopatra, sinó un tros de plàstic brut. Podem evolucionar tant que fem campanyes electorals, com la de les Europees que estem vivint, cridant tota l’estona: «Que ve la ultradreta! Que ve la ultradreta!» en comptes de buscar solucions de veritat als problemes que preocupen a la gent. I, òbviament, sense saltar-se el pas que la informació no té cap utilitat si no és comprensible. Que ja n’hi ha prou de confondre el poder amb passar-se el dia fent-se fotos com si els mandataris de torn fossin la notícia i no el que fan. No sigui que ens passi com a la faula del pastor i el llop. I que de tant cridar que ve i que ve quan arribi de veritat sigui de cop i sense manera d’oposar-se a que Europa sencera posi la marxa enrere i comenci a girar-se com un mitjó. n