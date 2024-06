Benvinguts a la revolta

La pagesia, que ja fa uns mesos que està en peu de guerra, ha recuperat el protagonisme aquests darrers dies. A banda de tenir un programa televisiu dedicat (El tros), aquest cap de setmana ha celebrat la festa anual del món rural, que es coneix com el Benvinguts a pagès, i ahir el sector va tornar a les mobilitzacions tallant els passos fronterers amb França en plena campanya per les europees. Protagonismes diferents, i d’entrada antagònics, però que tenen un objectiu comú: valorar la pagesia i posar-la al lloc que li pertoca.

El món rural català ha obert les portes, durant tot el cap de setmana, per celebrar la festa del Benvinguts a Pagès, que ha aplegat unes 30.000 persones, que han participat en les més de 450 experiències agroturístiques preparades arreu del territori. L’objectiu d’aquest esdeveniment, que ja ha celebrat 9 edicions, és donar a conèixer la importància del sector primari del nostre país, la tasca de les persones que s’hi dediquen i l’origen dels productes que consumim diàriament. A diferència d’altres edicions, la cita ha arribat en un moment agitat pel sector agrícola i ramader, greument castigat. I l’endemà de la festa, va arribar la revolta.

Uns mesos després de les protestes que van col·lapsar mig país, els pagesos van tornar ahir a la càrrega amb un tall històric i sense precedents que va tancar els passos fronterers entre l’estat espanyol i França, unes concentracions que busquen pressionar els estats i la Unió Europea, en plena campanya electoral per a les eleccions de diumenge vinent. El sector reclama més seguretat alimentària en relació amb els productes importats, prioritzar els locals i una reducció fiscal en l’ús d’energies per a la producció dels aliments per compensar l’augment de costos que pateix.

Davant de tot això, la festa del món rural és una bona iniciativa per reivindicar-se si transcendeix més enllà de la jornada festiva i els consumidors apostem pels productes de proximitat i adoptem un compromís cap als nostres agricultors i ramaders. De la mateixa manera, les protestes que protagonitzen tindran el seu sentit si s’aconsegueixen polítiques agràries europees que siguin justes amb els nostres pagesos i els compromisos que segurament escoltarem aquests dies van més enllà de promeses electorals. Només així a la pagesia no li caldrà ni promocionar-se, ni manifestar-se. Benvinguts a pagès. Benvinguts a la revolta.