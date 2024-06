Cap pas enrere a l’autopista de Manresa

Abans de les eleccions al Parlament el Govern d’ERC va fer públic que, a partir de la tardor, els descomptes a l’autopista de Terrassa a Manresa que s’apliquen via pagaments de la Generalitat a la concessionària Autema, s’ampliaran d’una forma realment significativa i permetran que els viatges en dies laborables que tinguin l’anada i la tornada dins les mateixes 24 hores siguin gratuïts. A més, s’acabarà amb el greuge actual i aquestes condicions s’aplicaran també a les motos. Aquesta situació que es descriu per a la tardor no és l’òptima -caldrà registrar-se, caldrà un sistema de pagament dinàmic, i no s’aplica els festius- però, certament, suposa un pas endavant per a tots els conductors que es desplacen per feina entre Manresa i l’àrea metropolitana.

El Govern, ara en funcions, continua tramitant el canvi per tal que s’apliqui com estava previst. Tanmateix, ara aquesta mesura està pendent del que en pensi el futur govern, que encara és una incògnita. Cal confiar que un nou executiu, sigui del color que sigui, no revertirà aquest pas endavant sinó que el prendrà com a punt de partida per avançar cap al que necessita la Catalunya central: una autopista gratuïta o molt econòmica, més ben connectada, i també una C-55 desdoblada en tot el tram que va de Manresa al túnel de Bugunyà. Altra cosa no es podria entendre.