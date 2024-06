Crucificar els fans ja no és pecat

El Primavera Sound ha portat a Barcelona un cartell esplèndid que ha inclòs no només els incòmodes concerts massius a l’aire lliure sinó també actuacions en espais tancats tan apetitoses com els Chameleons a l’Apolo o The National al Razzmatazz, que no es podien comprar fora de l’abonament general del festival. Bé, sí, teòricament sí, però només si no les volien els abonats, els quals, evidentment, les van fulminar en minuts. O sigui que no, en realitat no: la possibilitat de veure bandes típicament de gran pavelló en un escenari reduït no existia si no et grataves la butxaca i et compraves un paquet que no baixava dels dos-cents euros. Una pasta inaccessible per a molta gent, i que només es pot amortitzar si es dedica al festival un temps i una atenció que no tothom té o no tothom li vol dedicar. Tampoc tothom està en condicions de gastar-se cent euros en una entrada mediocre per veure Taylor Swift (dos-cents per una bona localitat) o 195 per veure John Fogerty a Cap Roig aquest estiu. L’era digital ha fet que informar-se i comprar entrades de concerts sigui avui senzillíssim, mentre que als vuitantes o els norantes era força complicat si vivies a fora de Barcelona; però la paradoxa és que, mentre que llavors el preu no acostumava a ser un problema perquè els artistes entenien que és molt lleig fotre cops de canya als teus devots, ara aquest pudor ha desaparegut i ja no fa cap angúnia crucificar-los amb preus disparats. Als Estats Units s’ha imposat un sistema de subhastes que fa que els concerts de gent teòricament progressista com Bruce Springsteen tinguin preus de xou de Las Vegas per a jubilats de Qatar. És una altra conseqüència de l’enfonsament de la indústria del disc: ara, els milionaris paguen les hipoteques de les mansions venent entrades. En certa forma, que Spotify els pagui una misèria per donar-nos molt barata la seva música està bé; és un petit acte de justícia.