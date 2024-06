«FN», «AI»... i el que penja!

Les «Fake News» (falses notícies) i l’«Artificial Intelligence» (intel·ligència artificial) són un perill per a la societat. Els avenços tecnològics tenen els seus avantatges i també els seus desavantatges , tot depèn de l’ús que se’n faci. Saber distingir entre les notícies verídiques i falses, i verificar la manipulació de les imatges, cada vegada resulta més difícil a causa de la perfecció tecnològica.

Amb la utilització de la intel·ligència artificial fa uns dies circulava un fals vídeo per les xarxes on se suplantava la identitat de l’arquebisbe de l’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives. L’arquebisbe invitava els andorrans a formar part d’un projecte relacionat amb el sector del petroli. Se’ls convidava a fer aportacions de 250 euros i se’ls assegurava beneficis des del primer dia. Sembla que per fer el muntatge es va manipular la imatge de l’arquebisbe d’un discurs nadalenc.

Navegant per internet i les xarxes socials pots trobar-te amb moltes sorpreses. De tant en tant consulto la premsa digital perquè durant el dia actualitzen les notícies. Darrerament, he observat la mala praxi de publicar uns titulars sensacionalistes (sovint distorsionats) per obligar-te a llegir la notícia i a empassar-te la publicitat que l’acompanya.

Vet aquí uns exemples dels darrers dies. Un diari esportiu català anunciava en el titular unes paraules de l’entrenador de futbol del Granada referents al Girona: «Sandoval sobre el Girona: Son unos sinvergüenzas». Així, tal qual. Aleshores en llegir la notícia l’entrenador es referia al joc descarat del club gironí, ja que no té por de cap equip.

Un altre titular d’un diari català, aquest no esportiu: «Míchel, KO, adiós inesperado al Girona, cuando parecía que se quedava, se va». I sota el titular una imatge d’en Míchel, l’entrenador del Girona. Doncs bé, la notícia no tenia res a veure amb l’entrenador i es referia a la preocupació del club gironí davant la possibilitat que el seu jugador Aleix García pugui fitxar per un altre equip.

Més titulars desconcertants dels digitals: «El Real Madrid ‘pierde’ el primer partido de la Final Four»... Per curiositat vaig voler llegir la notícia, ja que s’havia publicat al matí quan el Madrid no jugava fins al vespre el seu partit. La notícia es referia al fet que en el pavelló esportiu berlinès hi hauria 4.500 aficionats de l’Olympiacos, 3.000 aficionats del Panathinaikos , 2.000 aficionats del Fenerbahce i 500 aficionats del Reial Madrid. Així, doncs, el primer partit que «perdia» el Madrid era pel nombre d’aficionats assistents al pavelló.

És curiós com les notícies esportives acaparen els titulars deformats. Pel que sembla són els lectors esportius els qui més es deixen enredar pels ganxos de la capçalera.

A vegades, però, també es poden llegir algunes notícies simpàtiques com la referent a una prova escolar (s’hi adjuntava la resposta gràfica). Es demanava als alumnes de primària els noms dels principals rius d’Espanya i que els situessin en el mapa. Un alumne els va escriure tots correctament menys el riu «Guadalquivir» que va substituir el nom per «Guardiacivil». En el mapa, però, el va situar en el lloc adequat.