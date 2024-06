43.535 A EXAMEN

De les proves de selectivitat que es fan per accedir a la universitat se n’ha escrit molta literatura. Sembla que les preguntes que en tres dies es fan als joves de 17 anys de matèries diverses haurien de ser una garantia de l’ensenyança que han rebut en la infantesa i la joventut. Com a mínim, hi ha un cert acord en què han de demostrar que tenen assumits els coneixements d’un parell de cursos de batxillerat. I potser ens hauríem de mirar tots els anys d’aprenentatge amb una altra perspectiva, més retrospectiva i menys concreta sobre la prova. De fet, sincerament, quan els de la meva generació van passar per les aules universitàries (fa 40 anys, descobríem Barcelona) els resultats, les notes, eren molt pitjors, hi havia un nivell molt més al de fracàs. Ara, els alumnes aproven i superen els exàmens de manera massiva.

En canvi, la societat no està satisfeta del resultat. Caldria revisar una educació, que s’imparteix sobre la població infantil de cada moment, que ha canviat de mètodes d’ensenyament sobre una població que ha evolucionat, sobretot, per tot allò que condiciona el seu creixement.

Hi deu haver alguna evidència que pugui arribar a ser una conclusió quan a la universitat, el cos de professors es queixa que els alumnes que reben els primers cursos no tenen, en alguns casos, la formació necessària en matèries generals molt importants, com ara la comprensió lectora i l’expressió escrita. Hi podríem afegir el pensament lògic o el coneixement de determinades matèries com les matemàtiques, la física o la química, per als que han triat aquestes especialitats. Em comenta un professor universitari de Química, justament, ja veterà, que els nois i noies que s’incorporen a les aules no coneixen (o tens molts errors) en la taula dels elements i assegura que això abans no passava. Una altra professora universitària del ram de les ciències, m’indica que a part de corregir faltes en català, sobretot, també en corregeix en castellà i anglès, i ha observat com els alumnes cada vegada tenen més dificultat per expressar-se correctament, fins a l’extrem que a l’hora de corregir un examen es troba amb problemes per entendre què li volen dir.

Enguany, 42.535 alumnes s’examinen. Del total, 33.174 provenen del batxillerat, 431 més que l’any passat; i 4.490 de cicles formatius de grau superior, 296 més. A més, hi ha 4.871 alumnes de matrícula lliure (89 més). I les xifres d’èxit seran espectacular. Al setembre comença un nou curs.