Dos advocats, dos tarannàs

Només el conec de sentir-lo en alguna tertúlia, però el seu tarannà no m’ha fet mai el pes. Imbuït de si mateix, no parla; pontifica. Segons diuen, té una carrera de més de trenta anys que l’avala. Potser sí; però jo, només en puc destacar dos fiascos: la suposada «defensa tècnica» del conseller Quim Forn i l’arxivament de la causa del 9N per part del Tribunal Europeu dels Drets Humans per no respondre uns correus electrònics. Un advocat no només ha de proporcionar la màxima informació legal sobre el problema en qüestió, també ha d’inspirar seguretat i confiança. Doncs Melero ni una cosa ni l’altra. Encarregar la defensa del 9N –el dia que ens van consultar sobre la independència de Catalunya– a un dels fundadors de Ciutadans, així d’entrada, no em sembla una bona idea. No he estat mai de Convergència, però soc de Junts. Titllar-nos de neoconvergents, postconvergents i no sé quantes bajanades més són ganes de fer mal. Però al president Mas li tinc un gran respecte perquè estic convençuda que sense ell no seríem on som. Topant de cap en una i altra soca, com deia el poeta, va adonar-se que amb Espanya no hi havia res a fer i va vestir la independència amb corbata. Va fer mil esforços per fer un Junts pel Sí que –almenys als qui creiem que sense unitat no farem res de bo– ens va il·lusionar. D’aquí, als 62 diputats, al seu pas al costat i a la investidura del president Puigdemont. I l’exili. I Gonzalo Boye. No m’imagino com hauria anat tot plegat sense el seu acompanyament, el seu coneixement profund del dret i del capteniment de la judicatura espanyola. Contra totes les veus d’advocats nostrats que deien que anar a l’exili era un suïcidi i que serien extradits ipso facto, Boye va proposar una estratègia de combat i de confrontació. Confrontació intel·ligent; és clar. De fet, no és estrany, tenint en compte que ell mateix va passar sis anys entre reixes. Sap el pa que s’hi dona. «Vostès què volen? Passar pocs anys a la presó o continuar lluitant? Perquè jo puc fer les dues coses». «Continuar lluitant»- van respondre Comín i Puigdemont. I aquí som. Confrontant-nos jurídicament contra Espanya a Europa. Aquesta Europa que no ens satisfà del tot, però que és l’espai on els àrbitres no són comprats i les judicatures exerceixen el seu paper amb rigor i professionalitat. Neutrals i imparcials. Boye ha estat decisiu per mantenir-nos vius i amb esperança enfront de la implacable, injusta i il·legal repressió de l’estat espanyol. No em puc ni imaginar què hauria passat si tot el govern defenestrat il·legalment pel 155 haguessin decidit anar a la presó. A l’ombra dels barrots tots plegats. Tinguin per segur que de la nostra causa no se n’hauria cantat mai més ni gall ni gallina. Ni GOI – grup objectivament identificat–ni punyetes. A Europa no ha quedat mai cap mail per respondre. Respostes fonamentades i signades per en Gonzalo Boye. Hi hem guanyat totes les batalles. I les volem seguir guanyant. Puigdemont, Comín i Boye. Lliures per Europa.