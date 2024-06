Agraïment al personal d’Aigües de Manresa

És la primera vegada que exposo aquelles coses que tots patim i tots callem una vegada i una altra, per allò que confiem que ja s’aniran arreglant, o per l’«esperem a veure si amb el temps milloren», però a la fi com que ni s’arreglen ni milloren, la paciència s’acaba i es decideix de fer públic el desconcert o el mal funcionament d’allò que ens preocupa.

Avui soc en aquest punt i el mal funcionament que cal denunciar és la gestió que, d’un temps en aquesta part, estem patint els usuaris del CAP Barri Antic de Manresa.

Fa temps que la majoria dels metges que treballaven en aquest ambulatori s’han anat jubilant, ben merescudament, però han estat substituïts en general per metges amb una preparació que està molt per sota de la que acostumaven a tenir els nostres metges anteriors. I no em refereixo solament a la part «científica» de la seva professionalitat, sinó del seu tracte en general, de les seves actituds quan el tracte que donen als diferents mals que els pacients poden presentar. La puntualitat, l’espai de temps que passa des que es demana el seu servei a quan arriben a fer-se presents. La majoria de les consultes queden en mans de les infermeres, que penso que hi posen tot l’interès i bona voluntat, però que en molts casos no poden resoldre satisfactòriament.... puc dir de primera mà que a casa nostra una germana ha estat hospitalitzada durant tres setmanes. Quan li van donar l’alta i torna a casa es va donar nota a la doctora. Va tardar un mes i mig en venir a fer-se càrrec del diagnòstic i els tractaments que recomanaven des de l’Hospital.

En el meu cas concret ha tardat més d’un mes en venir a veure una afecció que tenia en la boca... i així successivament una vegada i un altra. Tens assignat un metge i quan demanes en ve un altre que no sap de què va el procés dels teus mals…

En fi, penso que potser aquesta carta la llegirà la persona que pot redreçar, o si més no, intentar de fer-ho la situació que exposo. Si ho fes penso que seríem molts els qui li quedaríem profundament agraïts.

Una cordial salutació, i com deia sant Francesc que sigui de «Pau i bé».

El passat dia 23 de maig, vàrem tenir una fuita d’aigua al pàrquing de casa nostra, carrer Sant Josep número 1, de Manresa. Escrivim aquestes quatre ratlles per agrair al personal d’Aigües de Manresa, que ens varen ajudar a resoldre el tema.

L’agraïment, però, no és només perquè ens varen deixar la fuita solucionada, que també, sinó per l’interès que varen mostrar en aconseguir-ho. Va costar molt de trobar l’avaria i ells, fins que no es va solucionar, no varen marxar de casa nostra. Tant l’operari que va venir a la tarda, Isidre, com el que va venir a la nit, Jordi, juntament amb l’ajuda d’algun company, varen mostrar la seva professionalitat i el seu bon fer.

Moltes gràcies, Aigües de Manresa. Amb gent així, aneu molt bé.