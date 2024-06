A la mani, i a fer un gelat

La comunitat de l’escola Valldaura de Manresa es va manifestar dilluns pel centre de la ciutat per reclamar un edifici nou. Fa 15 anys que estan en mòduls prefabricats. La manifestació va ser a la tarda, sortint de ‘cole’, i els convocants se les van pensar totes. A part de l’altaveu per llançar proclames, duien una nevera portàtil amb gelats de gel que repartien, sobretot, entre els alumnes per combatre la calor i fer més entretinguda i fresca la protesta.