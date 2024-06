Quan anàvem d’excursió a la sele

Aquests dies, els alumnes que fan la selectivitat es divideixen entre els que surten de casa deu minuts abans i van a fer l’examen a peu i els que surten de casa més d’hora que mai per començar el dia amb una excursió. Des d’aquest any, els de Berga formen part del primer grup. Des de fa més de trenta anys, els de Manresa, també. Jo, vivint a Manresa, vaig formar part del segon grup, i estic segur que la vivència d’uns i altres és completament diferent. Als vuitantes els manresans fèiem la selectivitat a Barcelona, de manera que aquell dia excepcional ho era encara més perquè t’havies de llevar molt més d’hora, com si anessis a pescar o a buscar bolets, i ficar-te en un autobús que et portava a una ciutat que coneixíem poc -les mentalitats i els mitjans de transport eren uns altres: als 16 o 17 anys no anaves cada dos per tres a Barcelona com ara- i et descarregava a la zona universitària de la Diagonal, aquell lloc on els grans estudiaven coses molt difícils en aules enormes presidides per professors insignes que imaginàvem amb barba i pipa. I sí, efectivament, travessaves edificis enormes i t’instal·laven en una aula amb graderia que venia a ser com si, de cop i volta, et traguessin del camp de futbol de l’institut i et llancessin a la gespa del Camp Nou. O sigui que, quan l’examen t’arribava a les mans, ja portaves més de dues hores de novetats i d’emocions. No era el millor estat d’ànim per fer un examen decisiu, però he de confessar que jo, per tranquil·litzar-me, només m’havia de recordar a mi mateix que segur que no em farien cap pregunta de mates o física, que havia suspès estrepitosament des de l’EGB en totes i cadascuna de les ocasions en què n’havia tingut oportunitat, o sigui que no em podia passar res dolent. I efectivament, no recordo que estigués molt nerviós. Més aviat, em recordo com un turista en un món estrany. Tres mesos més tard, ja era el meu món.