Qui paga els defectes de la C-25

El viaducte d’Osormort, que es pot considerar pràcticament l’obra més important de l’eix Transversal, amb els seus cinc-cents metres i quatre carrils, té dos carrils inutilitzats perquè en un dels dos grans ponts que formen la infraestructura (el que es va construir abans del desdoblament) hi han aparegut corrosions i problemes greus que obliguen a deixar-lo fora de servei i a fer-hi una reparació important valorada en gairebé sis milions d’euros. Les obres duraran fins al desembre, de manera que durant l’estiu, quan hi ha més trànsit el cap de setmana, és de preveure que s’hi formaran cues considerables com les que ja s’han començat a veure.

La Generalitat, que és ara plenament responsable de la C-25 després de recuperar-ne el peatge a l’ombra amb què es va construir, anuncia que reclamarà a Cedinsa, que en va ser concessionària fins al 2022, que es faci càrrec de la part del cost que els tècnics li puguin atribuir. És una mesura no només raonable sinó exigible. Un viaducte ha de ser construït en condicions de durar molt més de trenta anys, i no hi poden haver corrosions, i encara menys corrosions que no es detectin quan es comencen a produir. El cost que en pagarà la Generalitat no es pot sumar al cost que en pagaran els ciutadans que hi patiran les retencions. Qui ho vagi fer malament o no ho hagi conservat bé, que pagui.