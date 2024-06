Santi Sirvent Casas

L’entitat manresana ha assumit la feinada que suposa organitzar dos caps de setmana de campionats de Catalunya, els de combinades els dies 8 i 9 i els absoluts i els sub-23 el 14 i el 15. Més de 600 participants entre les dues cites ompliran la zona del Congost.

El projecte nascut al Bages de la mà de l’emprenedora Maria Àngels Rial ha rebut un guardó del BBVA i el Celler de Can Roca que el reconeix com un dels millors productes sostenibles d’Espanya. Un total de 200 productors del conjunt de l’Estat s’han presentat a aquesta edició dels premis.

Enginyer de camins, Santi Sirvent (Alp, 1985) ha debutat en la literatura amb un thriller d’estructura mil·limetrada, amb tres personatges protagonistes i un joc de miralls narratiu. Publicada per Pagès Editors, la bona rebuda de «Ningú no et recordarà» ha posat al mercat la segona edició.