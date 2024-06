Un acte per donar les gràcies

Regió7 va celebrar ahir la festa d’aniversari dels 45 anys, un dels esdeveniments organitzats enguany per celebrar aquesta efemèride, que només entorn d’un 10% de les empreses arriba a assolir. Va ser un acte lúdic que pretenia reunir persones que ens acompanyen i ens han acompanyat en aquesta aventura que va començar el 1978. Tots els parlaments de les persones que hi van intervenir -el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll; la directora general de difusió, Eva Pomares, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, a més del director del diari- van posar en relleu la importància de disposar de mitjans de comunicació fiables en un moment en què la informació és una selva, més que mai. Certament, aquest és el paper central de Regió7 i de qualsevol diari responsable, i aquest és el punt fonamental. Tanmateix, per al diari era un dia en què el sentit de la festa era estendre un gran agraïment a totes les persones que han fet possibles aquests 45 anys. Han estat centenars, perquè no són només les persones que han fet, gestionat o distribuït el diari, sinó també les que hi han col·laborat d’altres maneres. Van ser crucials els primers anunciants que hi van creure, i els primers corresponsals que hi van ajudar, tant com són importants els lectors digitals que ara es registren per formar part d’una gran comunitat. A tots, gràcies.