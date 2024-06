Et pots refiar d’alguns pares?

De la immensa majoria, sí. D’alguns, si pel que sigui no hi comparteixes gairebé res amb les maneres de fer i d’educar, si conviden la teva filla a una festa d’aniversari, pots fins i tot, experimentar força angúnia en dir sí. O també pots sentir-la si tens clar que diràs no inventant-te qualsevol excusa. Perquè saps que és mentida i et fa sentir malament per no acabar de refiar-te’n i deixar la teva filla sense l’activitat a la qual ha estat convidada.

Fins aquí, ambdues possibilitats són comprensibles i raonables. Però fa un parell de mesos, ens assabentàvem d’una barbaritat esgarrifosa que pot generar molta angoixa a l’hora d’acceptar invitacions a cases d’amistats de les nostres filles. El presumpte culpable: un pare. De mares fent tals barbaritats, no n’he llegit ni escoltat cap.

L’agost de 2023 a Lake Oswego, a la ciutat d’Oregon, als Estats Units, una nena de 12 anys va convidar les seves amigues a una festa de pijames.

Els pares de les amigues confiaven en el pare de l’amfitriona.

En ser a la casa, les nenes van adonar-se que el pare s’implicava molt en les activitats que volien dur a terme. Però elles van preferir baixar al soterrani a veure pel·lícules i a fer-se els tractaments facials que estan tan de moda a la seva edat: els anomenats «skincare», tan perjudicials per a les seves pells.

El pare, un home que per força ha de ser absolutament amoral, va baixar-los uns batuts de fruita tot insistint que havien de veure-se’ls. Amb una aparença de beguda saludable ell hi havia barrejat benzodiazepina (un potent sedant per induir-les al son). Una de les nenes es va queixar perquè no li agradaven i el pare va anar a fer-li’n un altre. Després, va pressionar-les a totes perquè se’ls beguessin. La notícia no diu res sobre la filla, però, si no la drogava a ella, hauria tingut un testimoni de les seves pretensions. Aquesta beguda, posteriorment van declarar les nenes, portava uns trossets blancs que no s’havien acabat de dissoldre’s prou bé.

El pare va fer l’oferiment enverinat entre les nou i les deu del vespre. I anava baixant al soterrani per comprovar si ja estaven adormides. Una d’elles va mig veure com li aixecava la mà a una i s’hi atansava per comprovar com d’adormida ja estava. Ell va marxar esperant l’efecte devastador desitjat i, aquell moment (per una sort casual que podria perfectament no haver pogut passar), una de les nenes va aconseguir enviar un missatge a la seva mare suplicant-li que anés a buscar-la perquè no se sentia segura i, probablement, no podria enviar-li cap més missatge.

Aquests pares van córrer a buscar la filla i van poder avisar la resta de famílies. I van salvar-les de l’agressió.

Però què pretenia el pare? Per què volia drogar-les? Per explicar-los un conte de bona nit, segur que no. Cal pensar el pitjor perquè sembla la resposta més òbvia: segurament hauria abusat sexualment d’elles.

I és que successos com aquests fan agafar por, molta por. Perquè hi ha pares homes dels quals no et pots refiar.