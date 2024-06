Al final només queden les cançons

Costa posar pegues a una artista el pes econòmic de la qual no es calcula en dòlars sinó en percentatge del PIB, que és prou influent perquè es consideri que una declaració seva podria decantar les eleccions americanes, i que va resoldre un litigi pels drets dels seus primers sis discos amb un cop d’ovaris a sobre la taula que passarà a la història de la indústria discogràfica: un agent anomenat Scooter Braun, descobridor de Justin Bieber i arxienemic de la Swift, va comprar la discogràfica on ella va editar els seus sis primers discos, de manera que Braun passava a tenir control absolut sobre l’ús que es podia fer de tots els enregistraments, inclòs, per exemple, vetar-ne l’ús en documentals que es fessin sobre la cantant. La reacció va ser inaudita: Taylor Swift no podia utilitzar les gravacions, però sí que tenia els drets d’autor dels temes, i el que va fer va ser gravar de nou els discos (quatre fins ara), editats per Universal amb els mateixos títols però posant entre parèntesi al costat «Taylor’s version». I el cop d’efecte va ser tan gran que les vendes de les primeres versions es van enfonsar i les noves van tornar a ser supervendes. Davant d’una tia que fa això t’has de treure el barret.

Però aquests dies de ressaca dels concerts de Madrid paro l’orella i no sento les cançons que la faran eterna. Sí, és clar, això la fa original: Taylor Swift no és una cantant de hits. Però en aquest negoci les cançons ho són tot. Els artistes es fan grans, es retiren o moren, l’aura que els rodejava desapareix com llàgrimes en la pluja, i en queden les cançons que han marcat una època... o no en queda gran cosa. La figura de Frank Sinatra va ser immensa els anys cinquantes però, què en quedaria avui sense les tres o quatre cançons que el fan etern? Què seria Elvis avui sense les tres o quatre cançons que defineixen el seu temps? On són les tres o quatre cançons que mantindran viva Taylor Swift d’aquí a quaranta anys? n