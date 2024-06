Les perífrasis verbals són estructures formades per un verb auxiliar (conjugat), una preposició (optativa) i un verb en infinitiu, gerundi o participi. El conjunt té sovint un significat no literal i, per tant, la traducció en anglès d'aquestes perífrasis s'ha d'aprendre amb la pràctica. Heus ací uns quants exemples d'aquestes expressions amb les traducions corresponents en anglès:

no acabar de + infinitiu [no arribar a] = not quite + verb

verb No acabava de funcionar. / It didn't quite work.

(no) acabar de + infinitiu [terminatiu] = finish+gerundi

Marxarem quan hagi acabat de parlar.

We'll leave when he has finished speaking.

acabar + gerundi = end up + gerundi

+ gerundi Vam acabar quedant-nos a casa.

We ended up staying home.

acostumar a + infinitiu [present] = usually +verb

+verb Acostumen a dinar tard.

They usually have lunch late (have a late lunch).

acostumar a + infinitiu [imperfet] = (used to + infinitiu / usually+ verb )

infinitiu verb Acostumava a passar l'estiu a Su.

I (used to spend / usually spent) the summer in Su.

acostumar-se a + infinitiu = get used to + gerundi

gerundi M'estic acostumant a viure sol.

I'm getting used to living alone.