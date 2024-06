Per responsabilitat!

Aquestes eleccions europees són transcendentals i l’extrema dreta creixerà moltíssim. Això implica més patiment per a la gent més vulnerable, retrocessos que ni som capaços de preveure i dolor molt dolor.

Amics hi ha documentats almenys trenta-vuit partits d’extrema dreta a Europa amb possibilitats de treure representació als vint-i-set països de la UE. L’esquerra no crec que sigui conscient del risc d’aquestes eleccions. Cal votar i no quedar-se a casa. Voteu a l’esquerra que vulgueu. Però voteu qualsevol que combati els partits ultres. Sobretot voteu. No podeu imaginar el que està en joc amb aquests racistes, masclistes, terraplanistes i invocadors del passat més fosc i de la guerra.

Jo voto per a la pau contra el genocidi a Palestina que em sembla l’assumpte central i per la diplomàcia a la guerra d’Ucraïna i com no per la defensa en general dels drets humans i el medi ambient. Votaré perquè treguin escó perquè corren risc de ser forces insignificants per la gran desunió que hi ha entre elles. S’ho mereixen a pesar de tot perquè són els que millor defensaran els drets humans més elementals.

És cert que es veuen partits d’esquerra preocupats a garantir-se el seu propi suport i atacant de formes imbècils els que pensen igual equivocant-se d’enemic. Personalment, m’és impossible votar aquests partits que estan desunint pels seus propis interessos sense pensar en els interessos que haurien de defensar amb total prioritat. Però són unes eleccions on tot són contradiccions, per això cal votar per la concepció antifeixista com a prioritat. Però cal tenir memòria i en les properes eleccions com se segueixi donant aquest espectacle de desunió a les esquerres i no es guardin les seves rancúnies idiotes, els seus egos, les seves cuites personals i les seves necessitats de «carreguet» caldrà pressionar-los amb totes les nostres forces perquè tinguin un mínim de responsabilitat envers els seus votants. Qui sap si aquesta és la darrera oportunitat que els donem. No és tant exigir als líders que s’empassin els seus egos i problemes personals que tinguin, i almenys es tractin tots amb respecte i pactin. I si no mira que marxin. Ja val de ximpleries.

Cal una esquerra transformadora que respecti la seva pluralitat i sense sectarismes. I aquestes nostres, tal com estan, no ho són. Quan veiem la bèstia feixista anar unida és urgent deixar-se de ximpleries i ser responsable d’una vegada per totes.