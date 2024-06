Al racó de reflexionar

Superats els temps dels càstigs físics i emocionals que els pares i mestres inflingien a la canalla quan es considerava que alguna cosa no s’havia fet correctament, vam passar al racó de pensar. Es tracta d’aïllar una estona qui ha fet la trapelleria perquè reflexioni. Molts pedagogs, en l’actualitat, tampoc consideren que aquest sigui el mètode adequat per posar límits. Abunden les receptes de psicòlegs, mestres i altres professionals que intervenen en els processos educatius. En l’edat adulta proliferen les fórmules per posar fre a comportaments inadequats. I en el món de la política són les urnes qui castiguen i obliguen a reflexionar aquells que no han sabut satisfer les expectatives al seu electorat.

Les eleccions europees d’aquest diumenge difícilment serviran per retallar distàncies entre la ciutadania i els polítics que ocupen les cadires del parlament d’Estrasburg. Si les directives –lleis– de la Unió Europea defineixen bona part del nostre dia a dia per què els partits no saben explicar-ho d’una forma planera? Per què, si més no a l’estat espanyol, la majoria de formacions hi presenten candidats de segona o tercera fila, alguns gairebé desconeguts?

Aquests dies molts col·lectius romanen impàvids, com si el diumenge no ens hi anés res. Entre els pocs que s’han mobilitzat han estat els de Revolta Pagesa, d’una banda i altra de la frontera, per fer-nos veure que hi ha un mercat agrari comú que s’ha de defensar i que sense sector primari no hi ha present, ni futur. Es passen per alt els sindicats que consideren de «l’establishment» i els partits que els escolten però no actuen, o ho fan poc. Col·legis professionals i tot tipus d’organitzacions econòmiques es mantenen amb la boca ben petita com si no sabessin que, arran de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera del 2008, Europa va dictar que tots ens havíem d’estrènyer el cinturó i enviar a la paperera de la vida milers i milers de famílies que, justament, havien quedat atrapades per les polítiques expansives que ells mateixos havien propiciat. El rescat dels bancs va suposar l’enfonsament d’empreses i particulars. Algú deu haver anat al racó de reflexionar perquè de la covid no n’han sortit noves retallades, sinó ajudes que propicien accions que dinamitzen l’economia, sobretot la verda i digital. Europa s’ha posat a imprimir diners. Manresa i altres municipis se n’han beneficiat de les subvencions postpandèmia. Què passarà en els propers anys? Tornaran els senyors de negre per vetllar que cap ajuntament s’endeuti més del que decideixin a Brussel·les, Berlín o París quatre mandataris?

Les eleccions europees determinaran moltes de les polítiques mediambientals que s’apliquen a les nostres ciutats o zones rurals. Les fronteres seran més o menys permeables per aquells que fugen de la misèria o dels grans conflictes, segons qui tingui la batuta que dirigeix una orquestra que encara grinyola i cal afinar. Que la música que en surti de l’orquestra comuna dels 27 països sigui del grat de tothom és difícil, però no impossible. Hi ha vents que bufen contraris als valors fonamentals i irrenunciables de la Unió Europea. Diumenge no poden recular drets essencials, com el respecte a la dignitat humana –incloses les minories– la igualtat, la llibertat o la democràcia.