La tortura de la ‘sele’

Han passat 36 anys (glups!) de la meva selectivitat i cada any que es convoquen em venen aquells dies a la memòria, com un malson ideat per algun torturador. Amb l’agreujant que en aquella època no tenies l’opció de fer-la a prop de casa, sinó que t’havies de desplaçar, sí o sí, fins a Barcelona i que, a més, jo la vaig haver d’afrontar amb un turmell acabat d’operar, enguixat encara i valent-me d’unes crosses per arribar fins al pupitre de la Santa Inquisició. Potser tal circumstància m’ho fa veure d’un color més esbiaixat, tirant cap al costat fosc. Però dubto que els 42.535 estudiants catalans (un miler del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès) que des de dimarts i fins avui afronten la sele, per a mi només equiparable a l’exercici de gimnàstica de saltar el plint (un altre instrument de tortura dels temps de l’EGB, el BUP i el COU), en tinguin una perspectiva gaire diferent, malgrat hagi passat pel filtre de gairebé quatre dècades d’evolució educativa. La selectivitat, això sí, és una excel·lent prova de foc i un magnífic exemple per als joves alumnes perquè coneguin i es preparin per al que sovint es trobaran en la vida. Em refereixo a les injustícies i, sobretot, al desequilibri i a la desproporció amb què l’administració sotmet al ciutadà. La labor de mesos i anys als centres educatius respectius passen de sobte a ser sotmesos i capitalitzats per una marató de tres dies d’exàmens amb una allau de matèries i temàtiques sota la qual queden sepultats físicament i, sobretot, mentalment els i les aspirants a iniciar un camí universitari. Aspirants que, majoritàriament, prou feines tenen a dirimir quin és aquest trajecte de formació que volen emprendre i que, a priori, hauria d’acabar marcant el seu futur laboral. Plans de futur farcits d’interrogants que poden quedar capgirats de dalt a baix el dia que es coneix la nota. La selectivitat és el reconeixement del fracàs del sistema, que ha hagut de crear un filtre desproporcionat perquè no confia en com s’ha fet fins a aquell punt un procés educatiu creat per aquest mateix sistema, amb sis cursos de primària (no comptem els P3, P4 i P5) més sis de secundària. Trobo que qualsevol pas transcendental (i, per a mi, l’entrada a la universitat ho és) que hagi de passar per un joc de daus o una ruleta russa (per a mi, la selectivitat ho és) equival a una putada (perdoneu-me l’expressió) de dimensions colossals. I que consti que, encara que no ho sembli per l’odi amb què la recordo, jo vaig aprovar la selectivitat, i que vaig obtenir la nota suficient per entrar a l’opció escollida. I això que n’hi diuen PAU; jo més aviat hi veia guerra.