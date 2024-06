Més barracons del compte a Manresa

Una lectura atenta de dades de la Generalitat permet concloure, com publicàvem ahir, que Manresa és la ciutat gran catalana amb més barracons escolars per habitant, i amb molta diferència. És una dada sorprenent si es miren les magnituds de la comparació. En tot Barcelona hi ha 20 espais prefabricats en 12 centres, i a Manresa n’hi ha 23 en 8 centres. És una desproporció espectacular que es va arrodonint si es miren més dades: en termes absoluts, Tarragona, que té a prop del doble d’habitants, té 26 barracons, només tres més, i Girona els mateixos amb gairebé 25.000 habitants més. Vist en relació als habitants, Manresa té un barracó cada 3.477, Barcelona cada 82,764, Sabadell cada 10.800, Lleida cada 24.000. I es pot anar continuant.

Es podria entendre que, per alguna circumstància, Manresa estigués pitjor que altres ciutats, però que ho estigui en aquestes proporcions consta molt d’explicar. Els possibles matisos que es puguin posar sobre la mida de les instal·lacions a cada lloc o el nombre d’alumnes afectats no pot desdibuixar tanta diferència. Fa tot l’efecte que Manresa porta anys acumulant un tracte molt pitjor que es tradueix en aquestes xifres. És urgent saber perquè. La Generalitat hauria de tenir pressa a explicar-ho, matisar-ho i justificar-ho, si és que pot. I l’Ajuntament ho hauria d’exigir.