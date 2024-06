Més Europa

Aquest cap de setmana, 370 milions d’europeus dels 23 països de la Unió, som cridats a les urnes per escollir els 720 diputats que componen el Parlament Europeu. Com a tots els parlaments els diputats s’agrupen per afinitats ideològiques, en aquest mandat hi havia set grups. El Grup Popular ha estat el més nombrós amb 177 diputats, on hi havia els diputats del PP espanyol. Ha estat segon, el Grup Socialista amb 139. El grup Renew Europe (lliberals) ha estat el tercer amb 102 aquí hi havia els de ciutadans. Després venien els Verds amb 72 on hi havia Esquerra. Amb 68 diputats, l’extrema dreta de Vox, amb 59 un altre grup d’extrema dreta, i amb 36 el Grup d’Esquerres on hi havia els Comuns. Sense grup parlamentari hi havia els 50 eurodiputats no adscrits, aquí hi havia els diputats de Junts.

A l’hora de decidir el nostre vot és important saber que han fet els diputats, aquí destaquen i per molt els diputats de junts, atès que no han presentat cap proposta de resolució, cap ni una. Aquest rècord negatiu és difícil de superar. A mi em perdonaran, però tres diputats durant cinc anys que no hagin presentat ni una sola proposta de resolució diu molt del que hi feien al Parlament. Durant cinc anys només han fet soroll, i més soroll, però no han presentat res que pugues ser l’inici d’un projecte que millorés la vida dels ciutadans. Potser algú ja li està bé, però ser eurodiputat vol dir que representes a 380 milions de ciutadans i s’ha d’exigir un mínim de dedicació. La veritat és que no han fet res que abans no hagués fet José María Ruiz-Mateos, fer servir l’Eurocambra per fer front als seus assumptes jurídics a Espanya. Ara ens demanen el vot per Catalunya. Ja n’hi ha prou de prendre’ns el pèl, que sàpiguen els electors que si voten Junts només servirà perquè durant cinc anys més, un personatge que ha anat canviant de partit tantes vegades com càrrecs ha tingut, continuï vivint com un rei.

Altres noticies de Joan Canongia DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA Europa DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA Uns altres números Des del meu costat del prisma Illa president

En aquest mandat, com en tots els anteriors, els populars, socialistes i lliberals es posaven d’acord pel repartiment de responsabilitats. Dilluns amb els resultats a la mà tot fa pensar que els populars pactaran, si poden, amb la força d’extrema dreta on hi ha Vox, Meloni, Le Pen i d’altres, per deixar fora als Socialistes.

Tenen por al nou món i la seva complexitat, davant la por proposen que Europa torni a l’època del mercat comú, sense cap competència. Replegant-se tots els estats, cadascú a casa seva. En resum, molt menys Europa. La cosa, en si mateixa ja és dramàtica, però és que ara, especialment ara, ho és molt més. Estem en un moment transcendental pel futur. Estem en mig de dues guerres a les portes, tenim la crisi ecològica que o la reconduïm o desapareixem, la crisi geopolítica per decidir quins són els actors mundials i Europa no pot quedar fora, i a més una revolució tecnològica d’abast desconegut com és la intel·ligència artificial.

Sens dubte estem en un moment crític, o el superem junts o caurem en la decadència. Sens dubte necessitem més Europa.