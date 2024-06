Han passat 45 anys des que un grup de gent cansada dels silencis informatius imposats pel franquisme va decidir crear Regió7. Era en plena transició política, quan a Espanya governava la UCD d’Adolfo Suárez i a Catalunya Josep Tarradellas, que havia tornat de l’exili aconseguint la restauració de la Generalitat abans de l’aprovació de la Constitució, presidia un govern de concentració nacional. Eren anys d’efervescència política i social. La il·lusió era tan gran que Miquel Martí i Pol va proclamar «Ara és demà». No hi havia temps per perdre i calia recuperar la llibertat segrestada.

En aquest marc es va posar en marxa un projecte periodístic compromès amb la informació local, comarcal o de proximitat com se’n diu ara, de la mateixa manera que abans havien nascut El 9 Nou a Osona i El Punt Diari a Girona. I aquí van començar les llargues jornades per buscar la informació, les nits que s’acabaven quan ja clarejava i que quan el periodista, en tornar a casa, saludava a algú amb un bona nit, l’altra li responia bon dia. Però valia la pena ja que la gent volia saber què passava i com ho explicava Regió7, perquè` The medium is the message, el missatge és el mitjà, com va definir Marshall McLuhan.

Han passat els anys, aquells pioners de la informació han deixat pas a les noves generacions, però a la festa d’aquest dimecres per commemorar l’aniversari els brillava la mirada perquè aquella il·lusió d’ara fa 45 anys es manté. Regió7 no ha oblidat el seu compromís amb les comarques de la Catalunya Central a les que serveix i els continua oferint periodisme de qualitat, sense concessions.

Ara ho fa sota el paraigües d’un grup periodístic de primer nivell, Prensa Ibérica, que creu més que cap altre en el periodisme local i, gràcies a això, pot mirar el futur amb optimisme, sabent que en paper i en digital Regió7 continuarà al servei dels seus lectors.