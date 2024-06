Un concurs normala Berga

Si alguna cosa no vol soroll, és el tracte que es dona als avis de les residències, i a la Sant Bernabé de Berga n’hi ha hagut molt durant molt temps. El darrer episodi, amb inspeccions que van detectar mancances importants en l’equipament i que van suposar obertures d’expedients a l’Ajuntament per part de la Generalitat, ha estat especialment lamentable. Una de les raons per les quals la residència ha viscut aquest temps tan ple de neguits és que, quan va quedar deslligada de l’hospital, el govern de la CUP es va deixar portar pel seu dogmatisme i es va negar a considerar les opcions que arreu es donen per bones, petrificat pel pànic a que se li pogués dir que «privatitzava», el concepte que la CUP utilitza com a arma llencívola sempre que en té l’oportunitat. El resultat va ser un viacrucis que ha passat per diferents etapes i que, ara, el govern de CUP i ERC ha culminat allà on l’estigma prohibia: en un concurs per externalitzar la gestió. El govern desplega una narrativa per donar a entendre que no és una externalització normal i corrent, però ho és: farà un concurs, s’hi presentaran tota mena d’empreses, incloses les absolutament privades, i un tribunal decidirà quina es contracta. Un camí massa llarg per acabar on acaben tantíssims ajuntaments que el govern de la CUP mirava per sobre l’espatlla. El temps ha posat cadascú al seu lloc.