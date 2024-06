La família de Jesús

De tot el fragment de l’Evangeli de Marc que es llegeix aquest diumenge, em vull fixar en els últims versets que diuen: «La gent seia al seu voltant i li deien: ‘La vostra mare i els vostres germans són aquí fora i us busquen’. Jesús els respongué: ‘Qui són la meva mare i els meus germans?’ I mirant entorn seu els qui seien al seu voltant, digué: ‘Heus aquí la meva mare i els meus germans, el qui fa la voluntat de Déu, aquest m’és germà, germana i mare’».

Si llegim això només amb ulls humans, ens pot semblar un menyspreu de Jesús envers la seva família i, en especial, envers la seva mare. Però si hi pensem amb una mica més de profunditat, veurem que és ben al contrari. Perquè, qui ha fet més la voluntat de Déu que Maria, la seva mare? Ningú. Ella des del moment de l’anunci de l’àngel es va lliurar totalment a la voluntat de Déu: «Soc la serventa del Senyor, que es faci en mi la seva voluntat».

No és un menyspreu vers la seva família, sinó un elogi de tots aquells que amb la seva vida intenten fer la voluntat de Déu, intenten seguir el camí que Jesús ens ha ensenyat. Camí d’amor, de servei, d’unitat, de compassió...

Diumenge passat vam celebrar la festa de Corpus, també és la festa de la Caritat. De l’amor entre els germans. Amor que Jesús ens va donar com a un manament: «Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat». Amor que ha de començar amb els qui tenim més a prop: pares, germans, espòs, esposa, avis, amics, companys d’escola o de feina, companys del casal d’avis, companys de l’equip d’esport, veïns... I també els més necessitats no tant sols de coses materials, sinó també necessitats d’afecte, de companyia... De vegades només amb un somriure podem fer un gran bé.

Emmirallem-nos amb la Mare. Ella va ser la que millor va saber complir la voluntat de Déu. Que Ella ens ensenyi i ens acompanyi en aquest camí per esdevenir, de veritat, família de Jesús.