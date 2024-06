45 anys més per continuar sumant

El filtre del temps esmorteix l’impacte de moments viscuts amb gran intensitat, i 45 anys després se’m fa difícil explicar l’explosió de sentiments viscuda la matinada del 30 de desembre de 1978, quan vam tenir a les mans el primer Regió7. Les fotos del moment només recullen rostres seriosos, la mirada greu de l’estimat Jordi Comellas cercant la pulcritud de l’exemplar acabat d’imprimir... Però no capten l’alliberament de tensions acumulades durant mesos abans no arribés aquell moment. No recordo que brindéssim amb cava, però puc assegurar que l’olor de la tinta fresca ens va mantenir embriacs i vitals durant hores, fins que vam fer arribar el diari a mans de tots aquells amb qui ens havíem compromès de fer-ho abans d’acabar el 1978. El compliment d’aquest compromís de fidelitat als lectors i anunciants ha estat sempre punt de referència en la crònica de l’arrelament del diari: contribuir amb un periodisme responsable a la tasca comuna de configurar un territori amb personalitat pròpia, amb pes específic i protagonisme destacat en la construcció del país que recuperava oportunitats en democràcia. I avui tots som conscients que encara queda molt per fer. Com hem dit manta vegades, engegar un diari en català el 1978, just aprovada la Constitució, a dos anys vista de la recuperació del Parlament i la Generalitat, va tenir el seu mèrit i un elevat grau de compromís de les persones que empenyíem el projecte, i dels que hi van donar suport amb aportacions de mil pessetes i inversió publicitària. Una història de confiances i compromisos compartits des del primer dia, que el temps ha demostrat ben teixida ara que celebrem els primers 45 anys junts. Temps i trajectòria han evidenciat que el somni verbalitzat en una trobada per atzar, de dos grups d’emprenedors (Montraveta, Aranda i Raluy per una banda), (Macià, Parcerisas i Mazcuñán, per l’altra) una nit d’hivern als baixos de l’antiga Cerveseria tenia recorregut. Vam saber casar dos projectes coincidents en objectius professionals i consolidar-lo. Queden enrere les nits d’insomni, les reunions interminables per triar el nom (gratitud eterna a l’enyorat Albert Macià defensor de la marca Regió7), o les sessions de debat del projecte amb els grups polítics, socials, econòmics de l’època (cadascú amb el seus afanys de protagonisme i lideratge). Tants anys sumant credibilitat i confiances ha donat positiu, i si hi afegim el rigor professional marca de la casa, i el suport empresarial per l’aposta tecnològica generadora de recursos queda garantit complir-ne 45 més que, unànimement, es va desitjar en la festa d’aniversari de dimecres passat. Consti que no compto poder assistir a la celebració del 2069, però el que vam engegar el 1978 també tenia molt de somni, i mira...