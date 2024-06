Ajuts amb una espasa al damunt

L’Ajuntament de Moià ha aconseguit adjudicar aquesta setmana les obres del projecte de rehabilitació de l’antiga fàbrica Can Comadran, que ha d’esdevenir un espai multiusos per al municipi. Hi posem el verb «aconseguit» perquè no li ha estat fàcil trobar qui se’n volgués fer càrrec fins que hi hi hagut un augment substancial del pressupost, fet que ja s’ha convertit en habitual arreu, derivat del convuls context d’augment dels costos de material i energètics. Però, a més, el consistori (com moltes altres administracions locals de Catalunya i de l’Estat) està pendent també que Europa faciliti una pròrroga per a l’execució dels projectes que ha subvencionat amb els ja populars fons Next Generation, com és el cas. És un fet normal i, d’altra banda, lògic que els ajuts públics vagin lligats a una temporalitat en fer-los efectius, per a un millor control. Però en el cas de l’execució de projectes d’obra pública caldria filar molt prim amb què aquests marges siguin suficients. La redacció de projectes i els processos d’adjudicació no són precisament ràpids, i els ajuntaments també s’han de buscar la vida per cobrir la part de finançament no directament subvencionada. I ja ho diu la dita, que les presses són males conselleres. Haver de treballar i gestionar amb una espasa de Dàmocles al damunt que marca el límit per mantenir o perdre la subvenció no pot ser bo.