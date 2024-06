Els partits polítics s’han dedicat a fer una campanya domèstica, parlant de qüestions que els enfronten i s’han oblidat d’informar-nos de què pensen defensar a la Unió Europea. L’amnistia, Carles Puigdemont, Begoña Gómez, el jutge Juan Carlos Peinado o Javier Milei han tingut més protagonisme a la campanya que els projectes de la Unió Europea. A part dels atacs de la dreta i l’extrema dreta cap als partits d’esquerres i dels avisos reiterats, per part d’aquests darrers, del creixement de l’extrema dreta, que es podria situar com a segona força de l’Europarlament, hem assistit a una campanya semblant a les d’altres eleccions que hem tingut en el cicle electoral que va començar amb les municipals i autonòmiques i que va continuar amb les gallegues, les basques i les catalanes.

Per suposat Catalunya i la ruptura d’Espanya han continuat essent l’argument principal dels partits que s’oposen al govern de coalició del PSOE i Sumar, mentre que els socialistes volen que els resultats d’aquestes eleccions avalin la política d’entesa amb l’amalgama de grups que van permetre la investidura de Pedro Sánchez i els partits independentistes intenten mobilitzar els electors que a les darreres eleccions es van quedar a casa.

Els candidats haurien d’haver explicat durant la campanya què pensen de l’energia que utilitzarem els propers anys, de quin serà el futur del sector agrari, de com seran les lleis de la competència, de quina influència tindrà Europa en la política internacional i en la seguretat comuna, de la innovació i la recerca, de l’estabilitat econòmica i monetària i de la protecció dels drets humans. Perquè, no ens enganyem, de tot això van les eleccions d’aquest diumenge i no de les picabaralles d’estar per casa dels partits d’aquí, que han fet una campanya de vol gallinaci en clau espanyola.