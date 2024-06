Infermeres residuals

Mileuristes o gairebé. Contractes per dies i fins i tot per hores. Reconeixement professional i prestigi social escassos. Són les condicions de les infermeres dels geriàtrics. I, per contra, la qualitat de vida i la salut de les persones grans és a les seves mans. No té cap sentit, tret que en el fons de la nostra consciència col·lectiva atorguem un valor residual a les persones d’edat avançada. O de quina altra manera s’entén, si no, que un cop passada l’època del tot s’hi val de la pandèmia, el menyspreu professional es mantingui?

Les infermeres gestionen que les persones grans accedeixin a la sanitat pública, els organitzen la medicació i els menús alimentaris i controlen les condicions higièniques de tot i de tothom. Cuiden. I resolen situacions complexes generades pel deteriorament de les persones grans o per determinades malalties.

L’oficialitat reconeix que la infermera d’una residència cal que sigui una figura qualificada, a la qual després el sistema tractarà molt malament. A Catalunya depenen de Drets Socials. La ràtio que marca el departament és de 0,25 infermeres en atenció directa i de 0,10 en indirecta als establiments públics. Els privats, ni cas. Proporcions mínimes i vergonyants que sovint ni es compleixen. Perquè no hi ha infermeres. Les que van néixer en l’època del baby boom es jubilen. D’altres de més joves abandonen la professió, esgotades. Les universitats no ofereixen suficients places per fer el relleu i el Ministeri d’Universitats triga dos anys a homologar títols expedits a d’altres països.

Es va anunciar que els CAPs atendrien els ancians de les residències i que es contractarien més sanitaris. Però han arribat les eleccions. Falten infermeres a tot arreu i encara més als geriàtrics, l’aneguet lleig del sistema.

La presidenta madrilenya, Díaz Ayuso, sense posar-se vermella, va justificar que vetés traslladar les persones grans malaltes de covid de les residències als hospitals, perquè «es morien igual». Em pregunto si el menyspreu que pateixen les infermeres i els geriàtrics hi té a veure.