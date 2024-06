Una (bona) notícia

He quedat corprès després de llegir que Verónica Sánchez i Luís Fernández, són la nova parella sorpresa del moment. Ho veig a les webs de pràcticament tots els diaris digitals. Els importants o diguem-ne seriosos però que dediquen espais a notícies bomba com aquesta, i els que no ho són. Entenc que avui podreu llegir la notícia en paper i que també sortirà a les principals revistes del cor aquesta setmana. Els deuen haver enxampat passejant agafats de la mà o fent-se moixaines. El cert és que no sé qui són, i crec que per això mateix m’ha generat cert neguit. Ho hauria de saber?, m’he demanat. El mateix em passa amb una parella que es diuen Dulceida i Alba Paul. Us sonen?. Cada dos per tres apareixen als mitjans perquè resulta que esperen un fill. Que si ara anuncien que una d’elles està embarassada, que si ara revelen si és nen o nena, i ara que ja han triat no sé quin nom. Amb aquests antecedents em temo que tenim Dulceida i Alba Paul per estona quan neixi i ens el vulguin presentar, i quan vagi creixent.

Però no és d’això del que us volia parlar. Remenant diaris aquests últims dies vaig llegir que Lluís Llach, nou president de l’ANC demanava unitat independentista per evitar una desnacionalització de Catalunya si la Generalitat acaba finalment en mans de Salvador Illa. Això el mateix dia que carregava contra Junqueras i que revelava que a les eleccions al Parlament va votar Puigdemont, i que a les europees per Comín. El veig una mica decantat cap a una banda per anar demanant unitat quan, a més a més, la desnacionalització ja fa temps que va començar amb, curiosament, Esquerra i Junts a la Generalitat.

Però tampoc és d’això del que us volia parlar. Ahir em va cridar l’atenció la notícia que un grup d’investigadors podria crear nous antibiòtics gràcies a la intel·ligència artificial i a espècies ja extingides com el mamut. Igual que en el cas de la parella sorpresa o de la Dulceida i l’Alba Paul, no entenc res. No em demaneu com ho han fet però és fascinant. La resistència als antibiòtics és una de les deu grans amenaces de la humanitat. Cada any milions de persones moren per malalties que fins ara es curaven amb un senzill antibiòtic. Qui no ha pres mai Amoxicilina ni que sigui per un mal de queixal?. Però els bitxos que provoquen infeccions ja se la coneixen. Gràcies a uns mamuts de fa milers d’anys, la humanitat es podria salvar. Això sí que és notícia, una bona notícia.