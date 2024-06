Comerç que tanca al Barri Antic

El tema de la decadència del comerç al Centre Històric de Manresa és conegut i forma part del declivi social i econòmic de tot el sector. No hi ha elements nous de fons, però el tema torna a sobre la taula cada vegada que hi ha noves dades, perquè les dades acostumen a mostrar que el problema es va fent gran. El recompte de botigues obertes i tancades que des de 2012 fa periòdicament l’associació de botiguers de Sobrerroca, plaça Major i entorn ha marcat un altre sostre, amb un 44% de comerços tancats, exactament el doble que fa deu anys, quan la situació ja es va considerar prou preocupant per iniciar aquest seguiment. I s’escau que, a més, ara sabem que l’empresa Torras tanca també el seu establiment de calçat infantil, un dels dos que té al Born, un carrer que resisteix millor que els de l’entorn de la plaça Major però que també pateix símptomes inquietants.

El declivi del comerç minorista és un mal general arreu. La venda en línia i els grans espais a les perifèries estan fent un mal intensíssim al comerç tradicional. Es un fenomen que erosiona profundament el que entenem com a ciutat. Però hi ha llocs on aquesta pèrdua és el resultat d’un declivi específic sobre el qual les institucions poden intervenir. Poden i ho han de fer. Però amb determinació i força, no amb quatre pessics inútils. Portem anys esperant-ho, i no es fa.