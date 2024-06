Ni amaguem africans ni són de menorlàndia

Aquest diari no permet ni anònims ni xenofòbia ni al paper ni a la web, però quan les notícies entren a Twitter se sotmeten a la impunitat que permet la xarxa, i de tant en tant les reaccions formen femers d’odi. Aquesta setmana, la detenció de cinc menors a Manresa ha generat una onada de comentaris que donen per segur que els implicats són immigrants nord-africans i asseguren que el diari no especifica les seves nacionalitats per amagar que són magribins. S’escampa la brometa de que els menors són de menorlàndia, que es deuen dir Arnau o deuen ser danesos i que, quan les notícies de successos parlen de joves, en realitat volen dir moros. I hi ha qui hi cola vídeos d’Aliança Catalana i logotips de Volem Deportació. Tot s’està escalfant molt.

Les causes d’aquest ressentiment són complexes i no es poden analitzar en quatre ratlles, però val la pena puntualitzar algunes coses. 1/Els diaris publiquen les dades que faciliten les policies, que les ofereixen (començant pels Mossos) quan volen, com volen i pensant en ells, no en el dret a la informació. 2/Els nascuts al territori d’Espanya consten com a espanyols. 3/Els menors reben una protecció especial com en qualsevol país civilitzat encara que això, inevitablement, beneficiï els indesitjables. 4/Els periodistes sovint no coneixen ni la nacionalitat ni la identitat dels detinguts perquè les policies sovint no les especifiquen. Quan en coneix la identitat, Regió7 aplica un criteri estrictament professional i valora si la publica o no depenent del tipus de delicte, de si és un fet provat o no i de si la persona és algú rellevant que fa la notícia més notícia, no en funció de la nacionalitat o el color de l’implicat. I finalment, aquest diari explica tot el que és d’interès públic sense manies, però sí, sí, sempre que pot evita abonar la xenofòbia. Un diari responsable no vol embrutar el clima social; al revés, vol fer-lo més culte i transparent difonent arguments racionals i valors positius. Regió7 ho fa tant com li és possible. Naturalment. Pel bé de tots.