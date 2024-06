L’èxit del doctorping-pong

La brillant iniciativa d’un veí a qui li van diagnosticar la malaltia de Parkinson ha fet possible que el Club Tennis Taula Castellgalí hagi desenvolupat tota una secció especialitzada en la pràctica d’aquest esport per a persones afectades per aquest problema degeneratiu. Castellgalí s’ha convertit ja en un exemple per a tot el país. Resulta que la pràctica del ping-pong té efectes enormement positius per a l’estat físic dels malalts, que no només aconsegueixen retardar els efectes de la malaltia sinó que aconsegueixen millores tangibles en la seva qualitat de vida. És un cas engrescador i un exemple extraordinari de com l’activitat física ofereix recursos magnífics per a combatre tota mena de malalties, de vegades fins i tot algunes de molt greus. La tendència a farmacologitzar fins a l’extrem l’atenció als malalts porta sovint a no parar prou atenció al potencial de l’esport, la fisioteràpia, les activitats lúdiques, l’entrenament mental a través del joc i el simple contacte social a l’aire lliure. És tot un món per explorar que, sempre que no es sobrevalori i no se li atribueixen capacitats màgiques exagerades, pot ser un enorme capital en un moment en què l’increment de l’esperança de vida porta moltíssima gent a patir dolències fruit de la pura acumulació dels anys i a les quals es pot respondre tocant la tecla adient per millorar l’estat físic.