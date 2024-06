Taula de Mobilitat del Bages feta a mida

El 24 d’abril es va constituir la Taula de Mobilitat del Bages, promoguda per l’Ajuntament de Manresa i presidida pel secretari de Mobilitat i Infraestructures, Sr. Marc Sanglas. La Taula: «té com a funcions analitzar, informar i formular propostes en les matèries relacionades amb la mobilitat de la comarca». Està formada per: ajuntaments del Bages, CC.CC. del Berguedà, Moianès i Solsonès, i els Ajuntaments de Berga, Moià i Solsona. També per: Cambra Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, Montepio Conductors Manresa-Berga, CCOO Catalunya Central, UGT Bages, U Manresa, UPC Manresa, Fundació Althaia, Consell Gent Gran Bages, les associacions Catalunya Camina, Meandre, Esport Ciclista Manresà, AMTU, Plataforma transport Públic Catalunya Central i la Intercolegial». Podria semblar una bona notícia, però ...

Xarxa7 és una associació per: «obrir debat per resoldre les mancances d’infraestructures al territori, tant de carreteres com de ferrocarrils, i les seves derivades econòmiques, socials, ambientals i de model territorial», inscrita en el Departament de Justícia (núm. 74667) i que ha sol·licitat a l’Ajuntament ser inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

El 18 d’abril vàrem sol·licitar formar part de la Taula de Mobilitat. La resposta va ser No. No ens va sorprendre la negativa del Sr. Sanglas. El passat gener vàrem reunir-nos amb ell, amb el Sr. David Aaron (director dels Serveis Territorials de Territori a la Catalunya Central), amb l’Associació No Més Morts a la C-55 i amb la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa. Aquestes dues associacions tampoc van ser convocades a la Taula. En la reunió vàrem exposar la problemàtica real de la C-55, i la solució que defensem, atesa la densitat de trànsit. El Sr. Sanglas es va comprometre a convocar-nos a una nova reunió amb els Serveis Tècnics de Territori. Tres mesos més tard no solament no ens ha convocat, sinó que no ens ha permès formar part de la Taula.

Per què? Hauran de respondre el Sr. Sanglas i l’Ajuntament de Manresa. Va ser l’Ajuntament qui no ens va incloure en la convocatòria.

I per què? Doncs perquè la nostra solució és discordant amb la de l’Ajuntament. Solució sustentada amb arguments clars, dades reals i contundents. Solució acordada per unanimitat pel Parlament de Catalunya: Fer el desdoblament 2+2 entre Manresa i Castellbell i El Vilar, projectat entre el 2012 i el 2015. Solució validada per la Ponència Ambiental, que està en condicions de ser licitada, prèvia actualització a la vigent normativa mediambiental. Les obres podrien estar acabades en tres anys. Són 43.750 els usuaris diaris de la C-55. A què esperen?

El que és del tot insuficient és el desdoblament 2+1, proposat per l’Ajuntament i la Generalitat.

Hem tornat a sol·licitar al Sr. Sanglas que Xarxa7 sigui admesa com a membre de ple dret a la Taula. Esperem un mínim de democràcia, ja veurem. És inacceptable la Taula de Mobilitat del Bages feta a mida.

Xarxa7 continuarà amb fidelitat al seu Manifest (veure www.xarxa7.com), treballant incansablement perquè la Catalunya Interior no quedi a la cua del progrés que la seva gent necessita i té dret. n